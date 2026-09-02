Se cayó el Súper RIGI en el Senado: el Gobierno no juntó las firmas necesarias
El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen.
El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen. De este modo, en los próximos días, el Gobierno intentará conseguirlas.
Esta ley ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y hoy quedó nuevamente estancada.
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