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Se cayó el Súper RIGI en el Senado: el Gobierno no juntó las firmas necesarias

El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen.

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Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el salón Azul del Senado de la Nación.

Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el salón Azul del Senado de la Nación.

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El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen. De este modo, en los próximos días, el Gobierno intentará conseguirlas.

Esta ley ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y hoy quedó nuevamente estancada.

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