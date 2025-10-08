Se calienta la sesión en Diputados: José Luis Espert pidió licencia y Facundo Manes denunció una amenaza

Live Blog Post

José Luis Espert pidió licencia en Diputados

En medio del escándalo por su relación con Fred Machado, José Luis Espert (La Libertad Avanza) presentó un pedido de licencia en la Cámara de Diputados, tal como era de esperar y como y anticipó MDZ en su artículo de ayer. La carta a las manos de Martín Menen un rato después del mediodía.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", indicó Espert en el breve texto que presentó este miércoles con la sesión ya comenzada.

Un grupo de diputados estaba dispuesto a pedir que expulsaran a Espert. Pero con la licencia que presentó Espert, todo quedó en la nada.