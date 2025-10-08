Presenta:
Martín Menem en la presidencia de la sesión en Diputados.
Se calienta la sesión en Diputados: José Luis Espert pidió licencia y Facundo Manes denunció una amenaza

La Cámara de Diputados enfrenta una vez más a Milei en lo que va del año, ahora yendo directamente los DNU.

Mientras el Gobierno trata de conseguir poner a Santilli como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y Milei reúne a su Gabinete, en Diputados se trata una posible nueva ley de DNU. También se pensaba plantear la expulsión de José Luis Espert, quien acaba de presentar su pedido de licencia hasta el final de su mandato. Emergencia científica y los cargos en la Defensoría del Niño son otros de los temas que se podrían tratar.

Martín Menem desmintió las supuestas amenazas contra Menem

En medio de la sesión en Diputados, Martín Menem dejó el estrado de la presidencia y se dirigió al Salón Pasos Perdidos para desmentir las acusaciones de Facundo Manes, frente a la prensa acreditada.

"Vuelve a faltar a la verdad, una vez más", comenzó Menem. "Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando", remarcó el presidente de la Cámara baja, que no contestó preguntas.

José Luis Espert pidió licencia en Diputados

En medio del escándalo por su relación con Fred Machado, José Luis Espert (La Libertad Avanza) presentó un pedido de licencia en la Cámara de Diputados, tal como era de esperar y como y anticipó MDZ en su artículo de ayer. La carta a las manos de Martín Menen un rato después del mediodía.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", indicó Espert en el breve texto que presentó este miércoles con la sesión ya comenzada.

Un grupo de diputados estaba dispuesto a pedir que expulsaran a Espert. Pero con la licencia que presentó Espert, todo quedó en la nada.

Facundo Manes denunció aprietes y amenazas de Martín Menem

Facundo Manes denunció que recibió una serie de amenazas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión. El diputado de Democracia para Siempre relató: "Me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso".

"Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", sumó el legisladores y remarcó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

Luego de este episodio, trascendió un video del encuentro en el que se ve a Menem hablándole al oído a Manes. En todo momento, parece una conversación amistoso. Sin embargo, no se escucha lo que conversan.

Empezó la sesión para modificar la ley de DNU y darle un nuevo golpe a Javier Milei

Con 130 diputados presentes, la oposición juntó el quórum para iniciar la sesión. El primer tema en tratar será la modificación de la ley que regula los DNU. Si se sanciona esta modificación, que ya fue aprobada por el Senado, el Congreso dejaría a Milei si una de sus armas más improtantes.

La ley vigente establece que, con la aprobación de una sola cámara del Congreso, el decreto se mantendrá vigente y conservará sus efectos jurídicos. Es por eso que se necesita el rechazo de ambas cámaras para poder voltear los decretos.

De aprobarse el proyecto opositor, bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto; asimismo, todo DNU tendrá 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso; caso contrario, perderá su efecto jurídico.

La propuesta establece que, en caso de que un DNU o una delegación legislativa sean rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema en ese período parlamentario.

