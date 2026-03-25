Se aprobó la ley y ahora los municipios son los responsables del arbolado público

Con 33 votos a favor y 9 en contra, la Cámara Baja provincial dio sanción definitiva a la norma que otorgará mayor autonomía a los intendentes en el mantenimiento del arbolado público.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por amplia mayoría el proyecto que modifica la Ley de Arbolado Público (7874), el cual ya había obtenido media sanción de Senado provincial. De este modo, los municipios serán responsables del cuidado del arbolado en calles, rutas y plazas que estén dentro de su jurisdicción. La iniciativa vio luz verde con 33 votos a favor y 9 en contra.

El objetivo del proyecto es la descentralización operativa y técnica, otorgando mayor autonomía a los municipios, pero bajo estrictos lineamientos ambientales de la Provincia. En ese sentido, con los nuevos cambios la normativa ratifica la jurisdicción exclusiva de los municipios, aunque deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la autoridad de aplicación provincial, con informes de ejecución anuales.

"Este proyecto viene a dar respuesta a un reclamo permanente de los municipios y a una necesidad de los ciudadanos de Mendoza", expuso durante el debate la diputada Evelin Pérez (UCR), autora de una de los proyectos acumulados, quien además remarcó que la normativa vigente -debido a temas burocráticos- "había generado muchísimas demoras" que dificultaban la intervención local. Esta situación "derivó en que distintos municipios reclamaran “la posibilidad de intervención, no sólo en el mantenimiento, sino en la erradicación, la poda e intervenciones de emergencia y urgencia”, por lo que “este proyecto viene a trabajar sobre esos puntos específicos, viene a mejorar”, agregó.

En ese sentido, Pérez afirmó que la nueva norma "otorga mayores herramientas, establece competencias y agiliza los trámites”, permitiendo que los municipios actúen con mayor rapidez ante situaciones de riesgo, especialmente frente a contingencias climáticas como el viento Zonda.

zonda Todos los años, miles de árboles caen como consecuencia del viento zonda. MDZ Con respecto a las atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación provincial, ésta podrá fomentar medidas para integrar los oasis regionales para llevar a cabo el control, la protección y la preservación del arbolado público. También podrá promover programas obligatorios en el ámbito escolar público, inherentes a la educación ambiental.