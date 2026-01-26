Scott Bessent reafirmó que el swap con Argentina fue "grandioso para todos" y elogió a Javier Milei: "Un político maduro"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dio una entrevista en la que analizó la figura de Javier Milei, y destacó que Argentina es una "pieza clave" en su estrategia para Latinoamérica.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó la gestión de Javier Milei tras su victoria electoral de 2025 y defendió el apoyo financiero otorgado por Washington, al tiempo que proyectó una expansión del modelo argentino hacia otros países de la región.

En una entrevista con Javier Negre, director de La Derecha Diario, que Argentina se convirtió en la "pieza clave" de la estrategia estadounidense para América Latina. El funcionario celebró la "gran victoria" electoral que obtuvo Javier Milei en las elecciones de medio término de 2025 y destacó la evolución del presidente argentino: "Está pasando de ser un gran candidato, un gran pensador, a convertirse en un político maduro y genial".

El secretario del Tesoro defendió el respaldo económico que brindó el gobierno estadounidense al precisar que se trató de un préstamo diseñado para "fortalecer a la Argentina, apoyar al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo". Bessent rechazó versiones que indicaban que Estados Unidos había entregado US$20.000 millones sin contraprestación. Según explicó, la operación fue crediticia y beneficiosa para ambas partes: "Terminamos ganando dinero, creo que ha sido grandioso para todos".

¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos en América Latina según Bessent? Bessent señaló que "Argentina se ha convertido en la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos para América Latina" y remarcó el rol del país sudamericano en un contexto regional de cambio de alianzas. El funcionario proyectó que el proceso de transformación atribuido a Argentina podría extenderse a otros países como Paraguay, Chile, Bolivia y, eventualmente, Colombia. También dejó abierta la expectativa sobre Brasil y lo que denominó "aliados centroamericanos". "Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia", sostuvo.

¿Qué dijo Bessent sobre el apoyo financiero a Argentina durante las elecciones? En relación con el apoyo económico durante el proceso electoral de 2025, Bessent afirmó que el gobierno estadounidense utilizó el balance financiero de su país para respaldar al gobierno argentino. "Era muy claro que los kirchneristas estaban tratando de causar un desajuste en el mercado para afectar las elecciones", aseguró el secretario del Tesoro.