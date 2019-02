Santa Cruz jubiló a un ex intendente detenido por corrupción

El Gobierno de Santa Cruz otorgó, pese a la negativa de los vocales de la Caja de Previsión Social, la jubilación al ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, quien está procesado y detenido desde hace un año en la cárcel de Ezeiza en una causa por el pago de una ruta que nunca se hizo en esa localidad, informaron los vocales que repudiaron la decisión oficial.

“Desde las 10 y hasta las 5 de la tarde de ayer, con un debate muy fuerte se dio acuerdo a la jubilación de Atanacio Pérez Osuna y por primera vez dos vocales se niegan a firmar una jubilación”, dijo en conferencia de prensa Viviana Carabajal, vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social.

Olga Reinoso, vocal por los activos y secretaria general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma de Santa Cruz, también negó su aval al expediente, informó la representante de los jubilados.

"Esta vocal no firmó el acuerdo y tampoco mi par por los activos", dijo Carabajal, para responder ante una medida cuestionada por los jubilados y trabajadores públicos que aportan a la CPS.

Pérez Osuna está detenido desde el 5 de marzo de 2018 en la cárcel de Ezeiza, procesado con prisión preventiva y enviado a juicio oral, por el juez federal Luis Rodríguez, por el delito de peculado en una causa que investiga el pago por una ruta que no se construyó.

Para Carabajal, el ex intendente Pérez Osuna no podría haberse jubilado nunca porque estando preso en Ezeiza no podía ir a trabajar al despacho de la intendencia a miles de kilómetros de su celda.

“Eso habla de la desigualdad que sufrimos los ciudadanos en la provincia de Santa Cruz”, dijo la vocal y advirtió que en el organismo previsional hay expedientes de jubilaciones que son "rechazados por faltas sin justificar”.

La vocal puso la mira en la administración municipal que concedió a Pérez Osuna una licencia especial por casi un año hasta que el 8 de febrero último, el Concejo Deliberante aceptó su renuncia, permitiéndole completar los aportes para acceder a la jubilación.

El ahora jubilado ex intendente era interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) cuando la empresa pagó 50 millones de pesos a la firma Fainser para pavimentar una avenida que une la mina de carbón con la ciudad de Río Turbio pero la obra nunca se hizo.

En la causa, también quedó procesado y enviado a juicio oral el ex presidente y actual integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain.

Asimismo, el diputado Matías Mazú, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Legislatura de Santa Cruz, tiene un procesamiento, prisión preventiva y pedido de desafuero que fue rechazado por la mayoría kirchnerista a raíz de esa causa porque era intendente de Río Turbio cuando se concretó la maniobra.