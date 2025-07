Sancionaron a exfuncionarios de Las Heras allegados al exintendente Orozco

El Tribunal de Cuentas sancionó a ex funcionarios de la gestión del ex intendente de Las Heras , Daniel Orozco , por procedimientos administrativos irregulares. Se trata de dirigentes allegados al ex jefe comunal radical que estaban a cargo de la Empresa Municipal de Obras y Servicios SAU y fueron multados por extractos de la cuenta bancaria de la entidad y no presentaron los comprobantes respectivos.

En el cruce entre los “comprobantes recibidos” que surgen del sistema de AFIP y los extractos bancarios, observaron que existían montos debitados de la cuenta bancaria sobre los cuales no se presentó el respaldo documental, por un total de $ 6.939.000.

Los responsables debían justificar las deficiencias detectadas y remitir los comprobantes que respaldan los débitos bancarios, y presentaron documentación respaldatoria por $6.880.000. Sin embargo, quedaron sin detallar transferencias por $ 59.000.

El órgano de control consideró como un procedimiento administrativo irregular la falta de rendición y determinó que correspondía la aplicación de multa a los responsables.

A su vez, también determinó que el titular de la empresa debía devolver el monto no justificado más intereses. “Debido a la falta de documentación de respaldo que justifique la salida de fondos de los débitos detallados precedentemente, tanto Secretaría Relatora como la Auditoría, consideran que el reparo subsiste como Partida No Comprobada, y aconsejan la aplicación de Cargo en forma solidaria en los términos del art. 55 de la Ley N° 9292, habida cuenta que quedaron débitos sin respaldo documental por un monto de $59.000, al responsable Pablo Petasny (Presidente, según análisis de responsabilidad)”, expresó. La suma calculada totaliza un monto de $118.799.

Quiénes son los sancionados

Pablo Petasny fue multado por $150.000 y deberá devolver $118.799 al Estado, a partir del fallo del Tribunal de Cuentas. Durante la intendencia de Daniel Orozco ocupó el cargo de subsecretario de Salud de Las Heras y al mismo tiempo se desempeñó como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Servicios SAU.

A su vez, el ex funcionario lasherino fue uno de los que encabezó el equipo de representantes de la gestión de Orozco en las rondas de reuniones durante la transición de gobierno con los enviados por Francisco Lo Presti, el sucesor al frente de la comuna.

Sergio Bruni obtuvo una multa de $100.000. Se trata de un histórico dirigente de la UCR que fue concejal y funcionario de Capital, diputado provincial entre 1991 y 2003 y senador provincial entre 2003 y 2011.

Más cerca en el tiempo se desempeñó como asesor y colaborador en el armado de Orozco, como titular de la consultora Designio.

La tercera sancionada es Romina Pérez, quien deberá pagar una multa de $100.000. Durante la gestión del médico radical en Las Heras se desempeñó como Subdirectora de Contaduría de la comuna.

La gestión Orozco en la mira del Tribunal de Cuentas

Este no es el primer fallo del Tribunal de Cuentas que sanciona a ex funcionarios de Las Heras. Previamente, el órgano de control había aplicado multas y cargos millonarios contra ex funcionarios del Ejecutivo municipal, entre los que se destacaban el ex intendente Daniel Orozco y su esposa y ex secretaria de Gobierno, Janina Ortíz.

A través del Fallo Nº 18.198, el Tribunal de Cuentas aplicó multas de $570.000 a Orozco; de $600.000 a Ortiz; de $500.000 a Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales; de $400.000 a Diego Javier Tolín, ex director de Contaduría; de $175.000 a Daniel Herrera, ex director de Contaduría; de $670.000 a Carlos Arturo Nofal, ex secretario de Hacienda y ex director de Contaduría; de $400.000 a Patricia María Díaz, ex directora de Tesorería; y de $80.000 a Carlos Humberto Magallanes, ex director de Rentas.

Sin embargo, las sanciones más onerosas fueron los cargos en forma solidaria que se aplicó a algunos de estos funcionarios. Es decir, que se los emplaza a devolver dinero al Estado, por las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.

Ortiz y Oyhenart fueron sancionados de forma conjunta por un cargo de $33.941.030 y se le sumó otro de $36.568.204. En tanto, a la ex secretaria de Gobierno también se la emplazó a devolver $7.673.091 y al ex subsecretario de Políticas Sociales se le formuló otro cargo por $2.889.495.

En este caso, las irregularidades detectadas estuvieron en la contratación y la ausencia de documentación de respaldo que acredite la entrega a beneficiarios, por la compra de bolsones de carne subsidiados por la municipalidad.

Previamente, el órgano de control había sancionado a los ex funcionarios municipales por serias irregularidades vinculadas al envío de fondos a cooperativas, hecho que se investiga paralelamente en la justicia penal y la fiscalía ya ha imputado a Orozco y Ortiz por el delito de peculado.

El Tribunal de Cuentas consideró como erogaciones sin justificar los pagos realizados desde el municipio a la cooperativa Manos a la Obra y formuló cargos "solidarios" contra Ortiz y Oyhenart, por $59.231.278. La resolución suma más cargos por $1.932.142 contra ellos, lo que significa que deberían devolver más de $60 millones al Estado.

Por su parte, Orozco también fue sancionado económicamente, pero a través de una multa de $13.470.000. Asimismo, a Ortiz también se le aplicó una multa de $1.600.000 y a Oyhenart una por $1.500.000.