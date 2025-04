Multaron al ex intendente Orozco y sancionaron por $78 millones a Janina Ortiz

El Tribunal de Cuentas volvió a aplicar millonarias sanciones contra el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, su esposa y ex secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y otros ex funcionarios municipales por irregularidades en la gestión del médico radical. En un reciente fallo, aplicó cargos por casi 80 millones de pesos a la diputada provincial suspendida y al ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, mientras que también multó al ex jefe comunal y otros ex funcionarios municipales.

Este grupo de ex funcionarios lasherinos ya había sido sancionado por el órgano de control el año pasado, respecto a la redición de cuentas del año 2022. Ahora, el Tribunal volvió a aplicar millonarias sanciones pero por deficiencias en el manejo de fondos públicos correspondientes al ejercicio 2023.

A través del Fallo Nº 18.198, firmado este 24 de abril, el Tribunal de Cuentas aplicó multas de $570.000 al ex intendente Daniel Orozco; de $600.000 a la ex secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; de $500.000 a Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales; de $400.000 a Diego Javier Tolín, ex director de Contaduría; de $175.000 a Daniel Herrera, ex director de Contaduría; de $670.000 a Carlos Arturo Nofal, ex secretario de Hacienda y ex director de Contaduría; de $400.000 a Patricia María Díaz, ex directora de Tesorería; y de 80.000 a Carlos Humberto Magallanes, ex director de Rentas.

El Tribunal de Cuentas de la provincia.

Sin embargo, las sanciones más cuantiosas fueron los cargos en forma solidaria que se aplicó a algunos de estos funcionarios. Es decir, que se los emplaza a devolver dinero al Estado, por las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos.

Ortiz y Oyhenart fueron sancionados de forma conjunta por un cargo de $33.941.030 y se le sumó otro de $36.568.204. En tanto, a la ex secretaria de Gobierno también se la emplazó a devolver $7.673.091 y al ex subsecretario de Políticas Sociales se le formuló otro cargo por $2.889.495.

Entre las irregularidades detectadas, el Tribunal de Cuentas indicó que descubrió una falencia en el trámite de contratación y la ausencia de documentación de respaldo que acredite la entrega a beneficiarios, por la compra por de bolsones de carne subsidiados por la municipalidad.

La compra tenía por objeto subsidiar el precio de la carne en $650 (por bolsón) y destinada al vecino como ayuda social directa. Tiene la particularidad que la Municipalidad sólo subsidia una parte del bolsón de carne y la diferencia entre el subsidio municipal y el precio final será abonada por el vecino. Sin embargo, comprobaron que no existe documentación que respalde la posterior venta y/o entrega a los beneficiarios (vecinos) de la carne subsidiada. Por consiguiente, no se puede determinar quién le cobraba al vecino en los puntos de venta, a fin de recaudar el importe no subsidiado de $20.529.600.

A su vez, en la contratación el funcionario que certifica la recepción de bienes, es el mismo que efectuó la nota de pedido de suministro e intervino además en el procedimiento de selección del contratante, constituyendo esto un escenario de incompatibilidad según establece la normativa vigente.

En cuanto a la ex secretaria de Gobierno, era quien conformó las facturas y firmó el informe de “resumen de bolsones de carne” (entregados), además es quien con su firma avaló el pedido de suministro.

El exintendente Orozco en uno de sus pasos por el Polo Judicial Penal.

Otra de las deficiencias detectadas fue la contratación de un servicio a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra que no fue acreditado, esta irregularidad ya había sido señalada en el anterior fallo del Tribunal de Cuentas y la justicia penal tramita una causa en la que se ha imputado a Orozco y Ortiz por el delito de peculado.

En el reciente fallo, el órgano de control advierte que “se verificaron deficiencias del análisis de los servicios prestados y las ‘planillas de detalle de operarios’ que obran en los expedientes”. “Se detectaron personas que habrían prestado servicios de limpieza (según planilla), que no son asociados, en constatación con el listado de asociados a la cooperativa agregado”, plantea y remarca: “Esto resulta incongruente, si tenemos en cuenta que las cooperativas son empresas que prestan servicios a través de sus asociados (cooperativistas)”.

Por otra parte, también indican que “las planillas carecen de las firmas de los operarios que cumplieron tareas de limpieza. Tampoco se especifica los días laborados y horarios. Sino que se indica sólo la cantidad de jornales en el mes por persona. Lo descripto anteriormente denotaría falencias en el control interno de las horas cumplidas”.

También se sancionó a los ex integrantes del gabinete municipal de Las Heras por “no acreditar la existencia física de los bienes y no justificar en legal forma las irregularidades y deficiencias detectadas por la falta de estos bienes, incumpliendo con su deber de tutela del patrimonio estatal”.

Otra irregularidad por la que sancionó a los ex funcionarios fue la ausencia de documentación de entrega a los beneficiarios y falta de firmas en órdenes de pago en una compra por Licitación Pública de 4.560 kits de útiles escolares primarios para niños y adolescentes en escolaridad primaria, para cubrir necesidades básicas no satisfechas por demanda espontánea y también para pedidos de instituciones.