San Martín cedió un inmueble a la Provincia para reforzar un servicio esencial

La Municipalidad de San Martín autorizó la donación a la Provincia de Mendoza del inmueble donde funciona el Centro de Salud Nº 190, a través de la Ordenanza Nº 3226, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida busca asegurar la continuidad de la atención sanitaria en el establecimiento y regularizar su situación dominial.

La norma fue sancionada por el Concejo Deliberante en el marco de un expediente iniciado por el Ministerio de Salud, Inventario y Patrimonio, que había solicitado formalmente la cesión del edificio. La decisión se tomó luego de corregir inconsistencias detectadas en la nomenclatura catastral del inmueble, con el objetivo de evitar futuros inconvenientes legales.

Según lo dispuesto en la ordenanza, el bien donado es de titularidad municipal y está identificado como Lote 2, Manzana O, ubicado en calles Rivadavia y Herraiz S/N del Barrio Río Mendoza II, en el distrito Palmira. El inmueble cuenta con una superficie de 244,92 metros cuadrados y continuará siendo utilizado exclusivamente como centro sanitario.

Detalles de la ordenanza En el articulado se establece que la donación se realiza a favor de la Provincia de Mendoza y que el edificio quedará afectado al funcionamiento del Centro de Salud Nº 190. La iniciativa se sustenta en las atribuciones del Concejo Deliberante para disponer de los bienes municipales, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Desde el municipio destacaron que esta medida permitirá consolidar la prestación de servicios de salud en la zona y fortalecer la infraestructura sanitaria del departamento, brindando mayor seguridad jurídica sobre el uso del inmueble y garantizando su destino público a largo plazo.