San Juan colocó US$600 millones en el mercado internacional y recibió ofertas por más de US$1.000 millones

La provincia logró colocar US$600 millones en el mercado internacional con una tasa de cupón del 9,55%, mientras que la demanda alcanzó los US$1.037 millones. Participaron 67 fondos e inversores.

La provincia de San Juan logró colocar US$600 millones en el mercado internacional, en una operación que tuvo una fuerte respuesta por parte de los inversores. La demanda por el bono superó los US$1.037 millones, por encima del monto que finalmente buscaba obtener la provincia.

La colocación se concretó en un contexto financiero complejo, tanto a nivel internacional como local. En ese escenario, San Juan logró acceder al financiamiento externo respaldada por sus números fiscales y por las perspectivas de crecimiento de su economía, especialmente vinculadas al desarrollo de la actividad minera.

Uno de los datos destacados de la operación fue la tasa obtenida. El bono fue colocado con una tasa de cupón del 9,55%, por debajo del rendimiento de referencia que surge de comparar el costo de financiamiento provincial con el contexto general del mercado argentino.

Según los datos difundidos sobre la operación, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicaba en 5,15%, mientras que el riesgo país argentino alcanzaba los 567 puntos básicos. Bajo esa referencia, el costo implícito para la deuda soberana se ubicaba en torno al 10,82%, por encima de la tasa conseguida por San Juan.

La colocación también contó con una importante participación de inversores locales, que aportaron alrededor de US$360 millones. En total, participaron 67 fondos e inversores en la operación.