Tras la conferencia de prensa que brindó el peronismo mendocino en la que dijeron que "analizarán proyecto por proyecto" antes de decidir si permiten el endeudamiento del Gobierno, el intendente de Ciudad y candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y manifestó su malestar por esta situación. Aseguró que "en una hora se podría analizar la conveniencia de los proyectos".

"La negativa tiene que ver más con la situación interna del PJ que con la defensa de los intereses de los mendocinos. No sabemos quién conduce, quién tiene el poder real (en el peronismo) y terminan perjudicando a la provincia", aseguró Suarez, y agregó: "Estamos perdiendo una oportunidad de conseguir un crédito a tasas que son muy difíciles de conseguir".

"Las cuatro obras tienen utilidad evidente y se genera empleo en forma inmediata. ¿Qué hay que analizar? Esto es una chicana electoral", criticó Suarez, y completó: "El crédito ya está otorgado. Es un proceso que lleva dos años para conseguirlo. Se presentan las cuatro obras juntas porque ahora está el crédito disponible".

Con respecto a las críticas de la oposición, el intendente de Capital ironizó: "No hagamos nada porque hay elecciones. No gobernemos. Hagamos obras sólo los dos primeros años de gobierno. El Estado es uno solo gobierne quien gobierne. En algún momento hay que madurar o Argentina nunca va a salir de esta situación".

"No puedo entender que alguien que aspira a gobernar la provincia no quiera la posibilidad de hacer estas obras. El Gobierno que haga las obras no las va a pagar porque hay cinco años de gracia. No lo puedo entender realmente", cerró Suarez.

Finalmente señaló que "en una hora se podría analizar la conveniencia de los proyectos".

Escuchá la entrevista completa: