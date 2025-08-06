Río Negro tendrá 522 km de rutas nuevas financiadas por privados

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, anunció un proyecto de inversión privada para financiar la ejecución de obras viales estratégicas en la provincia. La iniciativa fue presentada durante el AmCham Energy Forum 2025, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde Villaverde fue oradora principal en el panel titulado “Infraestructura logística para la competitividad: rutas, trenes y nodos estratégicos”.

Durante su exposición, la legisladora confirmó que trabaja en un plan integral de conectividad que contempla ocho obras de infraestructura vial en rutas que conectan los pozos de petróleo con el puerto de la provincia. Según explicó, el proyecto abarca una extensión total de 522 kilómetros que se desarrollarán bajo un sistema de concesión y representan el 23% de la red vial de Río Negro.

Una de las obras previstas incluye una nueva traza diseñada específicamente para el transporte vinculado a la industria del petróleo y el gas. El plan apunta a optimizar la logística en sectores estratégicos como la energía y el turismo, con el objetivo de mejorar la circulación de aproximadamente un millón de vehículos mensuales, de acuerdo con los datos presentados por la diputada.

Villaverde explicó que la propuesta se está desarrollando junto con el jefe distrital del exorganismo Vialidad Nacional y que el financiamiento total del proyecto será privado. La inversión estimada asciende a 470 millones de dólares y se encuadra dentro del esquema de participación público-privada impulsado por el Gobierno nacional. La diputada mencionó que se utilizarán los mecanismos diseñados por el presidente Javier Milei para fomentar la intervención del sector privado en proyectos de infraestructura.

En su rol de presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso, Villaverde subrayó la importancia de establecer un marco jurídico estable y condiciones propicias para atraer inversiones. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con un Poder Legislativo que acompañe esta visión a través de leyes que impulsen la libertad económica y la seguridad jurídica.