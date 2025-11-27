Revés para el líder de "Los Copitos": la Corte confirmó su condena en la causa vinculada al atentado a CFK

La Corte dejó firme la condena del jefe de "Los Copitos" por tenencia ilegal de DNI, en la causa derivada de la investigación por el atentado a CFK.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a un año de prisión en suspenso contra Nicolás Carrizo, líder de " Los Copitos", por la tenencia ilegítima de dos documentos nacionales de identidad. La causa derivó de la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a que Carrizo fue absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta, no logró el mismo resultado en este expediente. Este jueves, el máximo tribunal rechazó por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, la queja de su defensa.

Gabriel Nicolás Carrizo era acusado de ser el líder de la banda de los copitos Gabriel Nicolás Carrizo, líder de "la banda de los copitos", fue condenado a un año de prisión en suspenso. N/A La causa contra el líder de "Los Copitos" La causa se inició durante la pesquisa por el intento de magnicidio, por la que Carrizo permaneció detenido dos años y once meses hasta su excarcelación al inicio de los alegatos. Luego, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por intento de homicidio agravado, mientras que el líder de la banda fue absuelto como presunto partícipe secundario.

En paralelo, el juez de San Martín Matías Mancini lo juzgó por haber mantenido bajo su disposición dos DNI auténticos que no le pertenecían hasta el 14 de septiembre de 2022. La documentación fue hallada en una caja de teléfono dentro de su domicilio de Morón.

Tras el hallazgo, la titular de uno de los documentos declaró que lo había perdido “hacía varios años”, y Carrizo, en su defensa, acusó que la policía se lo “plantó” durante el allanamiento, una versión desestimada por el magistrado.