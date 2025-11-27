La Legislatura porteña distinguió a la jueza Marcela De Langhe como Personalidad Destacada en Ciencias Jurídicas

La Legislatura porteña otorgó un reconocimiento histórico a la Dra. Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), designándola como Personalidad Destacada en las Ciencias Jurídicas mediante la Declaración 356/2025. La distinción tuvo lugar en el Salón Dorado del recinto legislativo en una ceremonia que reunió a más de un centenar de autoridades judiciales, políticas, diplomáticas, académicas y religiosas.

El acto fue presidido por el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la vicejefa y presidenta del cuerpo legislativo, Clara Muzzio, y la diputada María Inés Parry, impulsora de la iniciativa que materializó el homenaje.

La carrera judicial de De Langhe se inició en 1993 en la justicia nacional, continuó en el ámbito bonaerense y se consolidó en la Ciudad de Buenos Aires, donde ejerció durante más de quince años como magistrada de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. En 2019 alcanzó su designación como jueza del TSJ porteño, máximo órgano judicial de la Ciudad.

Su labor trasciende el ejercicio jurisdiccional. Entre sus aportes más significativos se encuentra su participación en la creación de la Policía Metropolitana, la conducción del Instituto Superior de Seguridad Pública y la elaboración del marco normativo del Sistema de Seguridad de la Ciudad, plasmado en la Ley 5.688. Además, fue la primera Rectora Organizadora ad honorem del Instituto Universitario de Seguridad (IUSE), institución que formalizó la capacitación académica en materia de seguridad pública.

La ceremonia contó con la presencia de la plana mayor del Poder Judicial porteño: Inés M. Weinberg, presidenta del TSJ; Alicia Ruiz, vicepresidenta; y Santiago Otamendi, juez del mismo tribunal. También asistieron Juan B. Mahiques, Marcela Millán y Carolina Stanley, titulares del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, respectivamente, junto a Genevova Ferrero, administradora general del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y el procurador general Martín Ocampo.

Genoveva Ferrero, Marcela De Langhe Genoveva Ferrero y Marcela De Langhe.

La representación del interior del país incluyó a Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Sergio Torres, ministro del mismo tribunal; y Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En el plano diplomático e internacional, participaron los embajadores de la Unión Europea (Erik Høeg), Bélgica (Hubert Cooreman), Eslovaquia (Milan Zachar) y Marruecos (Fares Yassir), junto a delegados de ONU, UNESCO y PNUD.

También estuvieron presentes autoridades del Poder Judicial nacional, entre ellas Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación; Daniel Petrone, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Federal; y un nutrido grupo de jueces y fiscales federales y locales.

Completaron la asistencia los ministros de Justicia y Seguridad porteños, Gabino Tapia y Horacio Giménez; legisladores como Graciela Ocaña, Sol Méndez y Claudia Neira; representantes religiosos como Omar Abboud, Jorge Knoblovits y Daniel Goldman; y destacadas figuras del mundo académico como Marcelo Sancinetti, Maximiliano Rusconi y Jorge Amaya.

Voces de reconocimiento institucional

Tras la entrega del diploma, se desarrolló un conversatorio integrado por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia de Buenos Aires; Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Susana Medina, Ricardo Gil Lavedra, Marcela De Langhe, Julio Conté Grand, Leandro Vergara Susana Medina, Ricardo Gil Lavedra, Marcela De Langhe, Julio Conté Grand y Leandro Vergara.

Gil Lavedra expresó que la magistrada representa una forma contemporánea y responsable de ejercer la magistratura, destacando que su compromiso con la formación y el fortalecimiento institucional constituye un aporte concreto a la calidad democrática.

Conte Grand subrayó que el trabajo de De Langhe ha sido fundamental para consolidar una identidad judicial propia en la Ciudad, remarcando la claridad con la que entiende la autonomía porteña y sus desafíos.

Vergara agregó que la jueza ha sido siempre una aliada estratégica de las instituciones académicas, permitiendo construir puentes entre la universidad, la justicia y la gestión pública.

Por su parte, Medina destacó que la homenajeada no solo es una jurista destacada sino una inspiración, valorando su vocación por el servicio público y su aporte a la formación de nuevas generaciones de magistrados y magistradas.

La palabra de la jueza De Langhe: "Ningún logro es individual"

Durante su intervención, la Dra. De Langhe agradeció el reconocimiento y puso en valor la dimensión colectiva del trabajo institucional. Expresó su emoción por ver presentes a personas que marcaron su vida profesional y personal, y remarcó que ningún logro es individual, reconociendo a los equipos que hicieron posible cada paso de su trayectoria.

La magistrada reflexionó sobre el sentido de su función: manifestó su profunda convicción en una justicia cercana, moderna y humanizada, que escuche, dialogue y contribuya a fortalecer la confianza ciudadana.

Actualmente, además de integrar el TSJ, De Langhe preside el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial porteño, se desempeña como docente universitaria y es autora de numerosas publicaciones especializadas. Su figura se mantiene como una referencia clave en políticas públicas vinculadas a justicia, seguridad y formación judicial en la Argentina.