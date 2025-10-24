Renunció otro abogado de Fabiola Yáñez en medio de la causa contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez tuvo que cambiar de defensa en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández tras la renuncia de sus dos abogados.

Tras volver a la Argentina, Fabiola Yañez tuvo que cambiar de abogados. Foto: Captura de video Infobae

Pocos días después de regresar a Argentina, Fabiola Yáñez perdió a sus abogados en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. Tras la renuncia de Mariana Gallego, este jueves Mauricio D’Alessandro también presentó su dimisión como defensor de la exprimera dama.

El letrado le comunicó al Juzgado Federal N° 3 su renuncia tres días después de que Gallego tomara la misma decisión. Según se especula, el vínculo entre ellos y Yañez venía quebrado desde antes de su llegada al país, de la que se enteraron en pleno vuelo.

Mauricio Dalessandro (3).jpg Mauricio D'Alessandro renunció a la defensa de Fabiola Yánez. Julián Volpe / MDZ Tras la salida de los dos abogados, ahora asumirá la querella la abogada Marcela De Leonardis, quien ya se había hecho cargo de la representación de Yañez en otras causas de los fueros civil y penal y contravencional de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Se acerca el juicio de Fabiola Yánez contra Alberto Fernández La causa por violencia de género quedó trabada a partir de la recusación de Julián Ercolini por enemistad manifiesta con el expresidente. Dicho movimiento habilitó a Fernández a pedir la nulidad de toda la investigación.

Su pedido fue que se reinicie desde cero la investigación por considerar que el juez que la instruyó no fue imparcial. No obstante, en el fallo que había apartado a Ercolini, la Sala II de la Cámara de Casación dejó a salvo la instancia a la que llegó la causa y afirmó que el cambio de magistrado debía ocurrir “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.