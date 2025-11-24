Renuncia en la Provincia: Axel Kicillof designará a Flavia Terigi en Educación tras la salida de Sileoni

El gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura el pliego para designar a la pedagoga Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará este miércoles 26 de noviembre el pliego para la designación de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien dejará su cargo por razones personales luego de una gestión marcada por reformas curriculares, fortalecimiento territorial e inversiones en infraestructura escolar.

Sileoni expresó su agradecimiento al mandatario provincial por “la oportunidad y el honor” de liderar el sistema educativo bonaerense, y destacó la decisión del Gobierno de “ubicar a la educación en el centro de su gestión”. En su balance, subrayó los avances alcanzados durante estos años: transformaciones pedagógicas, presencia activa en los territorios, mayor cercanía con las instituciones educativas y mejoras edilicias.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias”, afirmó el funcionario saliente, quien además confirmó que continuará acompañando a Kicillof desde otros espacios.

Quién es Flavia Terigi, la candidata para liderar Educación bonaerense La elegida por el gobernador para asumir al frente de la Dirección General de Cultura y Educación es una destacada figura del ámbito académico. Flavia Terigi es pedagoga (UBA), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria.

flavia terigi Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. X Desde agosto de 2022, Terigi se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional, en representación del campo académico.