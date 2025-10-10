Reimpresión de boletas: el Gobierno discute si apela el fallo pero aclara que "la campaña es Santilli"

Pese a que esperaban un fallo en contra, en el Gobierno todavía no definieron si apelarán en las próximas horas la resolución de la Justicia que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas en la Provincia de Buenos Aires , generando que José Luis Espert siga figurando como el primer candidato a diputado nacional, pese a haber renunciado tras el escándalo político por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado .

“Todavía no está definido, lo estamos debatiendo. Posiblemente mañana haya novedades”, comentó a MDZ una fuente del oficialismo. Como ocurre en gran parte de los temas controversiales, hay diferencias dentro de la propia tropa libertaria.

Desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei , opinan que no tiene “ninguna factibilidad” apelar lo dispuesto por la Junta Electoral al considerar que su presentación judicial y su posterior tratamiento sigue acortando los pocos días que quedan para que se reimpriman las boletas y puedan distribuirse a tiempo de cara al 26 de octubre y en especial para el distrito con mayor cantidad de electores del país. Aún si hubieran prosperado los planteos violetas, la oposición y algunos especialistas en materia electoral coincidían que era “imposible” de afrontar nuevamente todo ese proceso desde el lunes debido al volumen de boletas que se necesitan y la logística que se requiere en PBA.

Por su parte, los alfiles del asesor Santiago Caputo consideran que hay que apelar a instancias superiores y hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya rastros de Espert en la boleta.

A partir de estas diferencias, hasta las 23 de este jueves no había una definición en La Libertad Avanza, por lo que este viernes resolverán una posición conjunta.

El Gobierno le dará centralidad a Diego Santilli y margina a Reichardt

candidatos LLA X/@karenreichardt1

Además de pretender que Espert sea borrado de cualquier lista o insignia libertaria, los estrategas del oficialismo aspiraban a que “el Colo” encabece la boleta por su trayectoria política y nivel de conocimiento. Sin embargo, la razón principal no obedece solo a los supuestos atributos del exvicejefe de Gobierno porteño, sino por la falta de preparación de Karen Reichardt, quien está al frente de la boleta, salvo que la apelación violeta brinde frutos.

La exvedette es amiga del presidente Javier Milei, quien pidió solo dos lugares en la lista. Primero que sea encabezada por Espert y que luego figure la actual conductora de la TV Pública, sorprendiendo a propios y ajenos debido a que es su debut en la política.

Si bien se ha mostrado con el mandatario en algunas actividades, no brinda entrevistas en medios de comunicación y no la harán participar de debates con otros candidatos. Saben que cualquier tipo de exposición podría ser una jugada riesgosa, considerando que no está preparada para afrontar algún contrapunto.

“Karen seguirá haciendo campaña como viene haciendo, pero no tendrá otro rol. La campaña fuerte es con Santilli. Seguirá pegado a Milei y apostamos todo a él, figure o no en la boleta. Lo importante es mostrarlo a dónde esté Milei”, sintetizó una fuente inobjetable de la mesa política. De hecho, este viernes se mostrarán juntos en San Nicolás, donde caminarán por una compañía siderúrgica .

El objetivo es difundir en todos los ámbitos posibles que “el candidato de Milei es Santilli y no Espert”. Entre risas y muchos nervios, algunos funcionarios bromean: “De última lo pelamos al colo si hace falta”. Los libertarios son conscientes que el efecto Espert y su permanencia en la boleta tendrá resultados adversos en la Provincia, por lo que la real expectativa en esa jurisdicción es “hacer una elección algo mejor que en septiembre” cuando perdieron por casi 14 puntos con el peronismo.