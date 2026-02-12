Reforma penal juvenil: el Gobierno confía en los acuerdos y busca la media sanción en Diputados

Live Blog Post

Se negoció y el gobierno podría obtener la media sanción de la reforma penal juvenil

El proyecto de reforma del régimen penal juvenil que será debatido en la Cámara de Diputados establece en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para los menores alcanzados por la norma.

La iniciativa también determina que la privación de la libertad será el último recurso, priorizando la aplicación de medidas alternativas para infracciones de menor entidad, en línea con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados. X | @OPRArgentina

La confirmación del dictamen de mayoría llegó a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei, quien celebró el avance del proyecto y ratificó la voluntad del Gobierno de llevar el debate al recinto durante el período de sesiones extraordinarias.

En ese mismo sentido, la diputada Silvana Giudici brindó precisiones sobre el acuerdo alcanzado en comisiones. “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, escribió la legisladora en la red social.