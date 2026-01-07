Reforma laboral: la CGT vuelve al Senado para negociar con el Gobierno
La CGT tomará el guante del Gobierno y participará de las reuniones en el Senado desde la segunda quincena de enero para discutir cambios al proyecto oficial.
Con el debate de la reforma laboral acercándose, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió participar de las reuniones que se realizarán en el Senado durante la segunda quincena de enero para negociar cambios en el proyecto del oficialismo.
La central obrera inició el 2026 tomando la iniciativa para rechazar la reforma del Gobierno. Sin embargo, aún no resolvió si enviará dirigentes de primera o de segunda línea, o delegar esa gestión a los abogados laboralistas que los asesoran.
El Gobierno abre el diálogo con la CGT
El segundo round del oficialismo para lograr la luz verde en el Senado comenzará el 16 de enero, fecha en la que iniciará una comisión técnica. Allí, analizarán los planteos del sindicalismo y del sector empresarial con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.
Esta nueva instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien antes había postergado el debate de diciembre a febrero ante la dura resistencia de la CGT.
"Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no", expresó la exministra de Seguridad en diálogo con Infobae.
Pese a mostrarse abierta al diálogo con la central obrera, Bullrich puso límites: "Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo".
En ese sentido, señaló que la entidad gremial puede plantear cosas "razonables" y el Gobierno "por supuesto estará dispuesto a escucharlos", pero no bajo la premisa de que "todo siga igual". "El mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear", sentenció.