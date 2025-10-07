Rechazaron llevar por la fuerza a los titulares de la Oficina Anticorrupción y de la UIF ante la comisión $LIBRA
El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi declaró como improcedente el requerimiento del Diputado Maximiliano Ferraro de llevar a Alejandro Melik y a Paul Starc para que declaren como testigos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del expediente donde se analizan presuntas irregularidades en el lanzamiento y posterior caída de la criptomoneda $LIBRA, desestimo el planteo del diputado de la Coalición Cívica, y titular de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, a cargo de la investigación por la supuesta estafa con la criptomoneda.
Ferraro, había solicitado que Alejandro Melik, cabeza de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, responsable de la unidad de investigación creada por el propio Poder Ejecutivo, declaren en calidad de testigos.
Martínez de Giorgi consideró como improcedente el pedido, donde la Comisión también reclamo el testimonio del titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva y remarcó que la dicha comisión "carece de competencia" para dictar una orden de esa índole.
El magistrado se hizo cargo del expediente hace dos semanas luego que su par Ariel Lijo quien subrogaba el juzgado de María Romilda Servini, se declaró incompetente y le derivó la causa por el lanzamiento de la criptomoneda.
El juez Martínez de Giorgi no compartió la postura de su colega lo que genero una disputa de competencia que fue zanjada por Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña, pues Martínez de Giorgi tiene una causa en trámite donde se investiga a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles donde fue denunciada por legisladores de la Coalición Civica.