Rebeca Fleitas, legisladora porteña de La Libertad Avanza: "Es injusto llamar a la derecha negacionista"

-Lo que sucedió en el Senado es preocupante para la democracia. Si uno se pone a leer un poco el reglamento del Senado, encuentra un montón de grises en los cuales la oposición no estaba en la facultad de poder sesionar. Por eso me parece correcta la visión del presidente y los distintos dirigentes del espacio: atenta contra la constitucionalidad de la Argentina y se va a vetar todo aquello que interrumpa el equilibrio fiscal. Estamos hablando de 6.6 mil millones de pesos aproximadamente de déficit que van a producir por año estas medidas, porque no dicen de dónde van a sacar el dinero para pagar las jubilaciones y todos los aumentos.

- El proyecto estipula posibles fuentes de financiamiento, como por ejemplo eliminar las exenciones al IVA en directores de empresas o desviar los fondos que se destinaron a la SIDE a través de DNU.

- Sí, ellos pueden aclarar o hacer sugerencias en un proyecto de dónde el Poder Ejecutivo puede sacar los recursos, pero después es potestad del Poder Ejecutivo ver si efectivamente eso que está proponiendo el Senado es factible de llevar adelante.

- ¿No lo es?

-En este momento no. Ya lo ha dicho el presidente, el ministro y el jefe de Gabinete. Estamos en una instancia en la cual es factible entender que cada vez que el kirchnerismo no gobierna, la Argentina intenta desestabilizar los gobiernos y presionar con banderas que sabemos que son sensibles para la sociedad. Para nosotros el tema de discapacidad es importante. Yo trabajo con el tema en la ciudad y tengo un sobrino con autismo, entonces entiendo que es algo sensible. Obvio que estoy a favor de que tengan todas las prestaciones cubiertas al día, que los acompañantes terapéuticos cobren bien, pero estamos hablando de un sistema quebrado, al igual que las jubilaciones. Pretender que el gobierno del presidente Milei arregle todo en un año y medio es prácticamente imposible con el país que nos dejó el kirchnerismo.

Rebeca Fleitas - El kirchnerismo intenta desestabilizar

Jubilaciones y equilibrio fiscal

-Otro de los proyectos que se aprobó ayer fue un aumento para las jubilaciones. ¿Sabés cuánto cobra hoy un jubilado de la mínima?

-Esta es la gran discusión cuando se habla del sistema jubilatorio: cuántos se han jubilado con sus 30 años de aportes al sistema y la cantidad de jubilaciones que otorgó el kirchnerismo en su momento para personas que nunca trabajaron o no aportaron como amas de casa o personas que han pagado una moratoria. Está totalmente quebrado el sistema. Sabemos que una jubilación que está alrededor de los $400.000 o menos no alcanza, pero créeme que si tal vez Cristina no hubiese vetado el 82% móvil, hoy la jubilación estaría más arriba. En el gobierno de Alberto Fernández y Massa las jubilaciones perdieron un 30% de poder adquisitivo. Eso en el gobierno del presidente Milei se recuperó un 15% el año pasado. La pérdida del 8% del trimestre anterior se recuperó un 4%. Si bien no es lo ideal que necesita la gente, es lo que se está logrando. La discusión de fondo es cómo lograr inversiones para que la gente se inserte en el mercado privado, entonces las jubilaciones se van a mejorar. Hoy tenemos más jubilados que personas que trabajan y esto mismo lo podemos trasladar al sector de discapacidad.

-¿Cómo es eso?

- Hoy hay más personas que tienen un CUD (el certificado único de discapacidad) en condiciones de laburar que personas con discapacidad. Cuando vos tenés el sector de la política kirchnerista que hizo un negocio con la discapacidad durante años, te das cuenta que el sistema está quebrado y hay gente que no recibe las prestaciones porque hay otro que está cobrando una prestación que no necesita realmente.

-En el mientras tanto, ¿no se puede hacer algún tipo de balance como para que el esfuerzo se reparta un poco más y no recaiga tanto en estos sectores más vulnerables?

-Eso lo ha planteado siempre el presidente de empezar a achicar primero el gasto de la política. Por algo se redujeron los ministerios y la planta administrativa. Pero también él necesita que en las distintas provincias todos los gobernadores implementen la misma metodología de ajuste. La cantidad de gente que depende del empleo público en las provincias es altísimo. Es muy difícil que el Gobierno nacional pueda avanzar si los gobiernos provinciales no acompañan.

Las polémicas de la sesión

-Otra polémica respecto a la sesión del Senado fue el rol de Victoria Villarruel.El presidente habló de una traidora y Patricia Bullrich se refirió a una cómplice del kirchnerismo.

-Yo soy una ferviente militante del espacio de La Libertad Avanza y jamás voy a cuestionar lo que diga el líder político del espacio que es nuestro presidente. La vicepresidenta tenía la opción de no estar en la Cámara sentada presidiendo la sesión.

-También hicieron un poco de ruido algunos tuits de algunos influencers libertarios muy vinculados al gobierno, como el Gordo Dan, Fran Fijap o El Trumpista, donde llamaban al presidente a convocar milicias ciudadanas y entregarles armamento para marchar hacia el Congreso, sacar los tanques a la calle o incluso dinamitar el Congreso con los senadores y los diputados adentro. ¿Qué opinas de este tipo de discursos?

-Bueno, son discursos de personas que son afines al espacio y tienen una gran relevancia, se comparta o no la mirada de ellos. Yo no vi ninguno de los tuits porque estuve trabajando, así que no tuve tiempo de ver Twitter.

- Pero como legisladora, ¿no te hacen un poco de ruido ese tipo de expresiones? Son figuras que se las ve habitualmente en Casa Rosada y visitan los despachos oficiales.

-Sí, pero hay que tener en cuenta que son personas que más allá de que sean conocidas, no ocupan un rol dentro de una cámara. Por lo tanto no hay que darle tanto peso a esas cuestiones. Sí entiendo que mueve la opinión pública y es tarea del periodismo buscar siempre la negatividad de los voceros del espacio para pegarle directamente al presidente.

Una legislatura porteña fragmentada

-Te llevó a la Legislatura porteña. El eje de la campaña que llevó adelante Manuel Adorni era “kirchnerismo o libertad." A partir del 10 de diciembre la nueva composición de la Legislatura le va a dar una mayoría al kirchnerismo. En ese marco, ¿cómo crees que va a ser la relación con el PRO de ahora en adelante?

- No tenemos que esperar al próximo año a que se renueve la composición. Que nosotros hayamos sesionado por primera vez recién en julio deja un poco ver el panorama político de cómo está hoy la composición de la Legislatura, con un PRO que está quebrado, el bloque que va a presidir Larreta y la UCR por afuera. Eso te deja ver por qué no se ha podido llamar a sesión, porque para hacerlo el PRO necesita los acuerdos políticos con los espacios aliados y hoy no estaría teniendo la posibilidad de hacerlo. Se va a profundizar el año que viene, con el kirchnerismo con 20 diputados, La Libertad Avanza va a tener 11, Larreta 5, y así vamos a ver fragmentaciones por bloques que va a hacer más interesante de ver la Legislatura, porque el PRO no va a tener la mayoría de 31 votos para sacar los proyectos de ley.

- ¿La posición de La Libertad Avanza es brindarle apoyo al PRO en esos acuerdos para enfrentar al kirchnerismo o esperás más confrontación como se vio en el último tiempo?

- Nuestra posición es la de siempre, acompañar aquellos proyectos que son positivos para la ciudadanía, y vemos que donde se puede presionar un poco más, que es la baja de impuestos, si podemos lograr que eso se trabaje nuevamente de manera más profunda, lo vamos a hacer. No está en nuestras intenciones sacar lo que sea más fácil para el Poder Ejecutivo de la Ciudad, sino lo que sea mejor para los ciudadanos.

La derecha y las acusaciones de negacionismo

-En agosto del año pasado organizaste en la Legislatura un evento en homenaje a las víctimas del terrorismo donde estuvo Cecilia Pando. ¿Vos compartís su visión respecto a la dictadura y a los represores detenidos?

- El evento se realizó en la Legislatura porteña, que es la casa de la democracia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual cualquier ciudadano que quiera participar puede ingresar tranquilamente. Ese fue el caso de Cecilia Pando. Yo me enteré de que ella fue al evento cuando finalizó y empezaron a salir las notas. No estuvo invitada, no participó de la organización, no fue oradora en el evento. Manchar un evento, que este año se va a volver a hacer y que lo que busca es conmemorar el Día Internacional de las víctimas del terrorismo, fue totalmente ingrato para los sobrevivientes de las víctimas que participaron. No es positivo y termina dañando a la gente que va y aprovecha un espacio de reconocimiento para revivir el dolor más grande de su vida, que es la pérdida de un ser querido. Tuvieron que soportar que les digan que son negacionistas y que tilden el evento de algo que realmente no fue.

-Para que quede claro, entonces no comulgás con esas ideas que propone Pando.

-No, yo siempre he sido muy clara respecto a esto. En la Legislatura porteña, en el 2022 fui la primera legisladora que habló un 24 de marzo para hablar de la historia completa y analicemos los dos lados de la historia, porque siempre se habla en las escuelas únicamente del golpe del 76, pero no se habla de lo que pasó antes, de cómo las guerrillas derramaban sangre por todo el país. No seamos ingenuos, la historia está, no es algo que que inventa La libertad avanza, es parte de la historia argentina.

-¿Y en esa historia completa, vos creés como planteó en su momento el presidente que lo que ocurrió en los 70 fue una guerra en la que ocurrieron excesos?

-Sí, yo creo que hubo una guerra y lamentablemente es parte de nuestra historia. Yo creo que como ciudadanos debemos leer un poco, instruirnos y entender que eso no tiene que dividirnos como sociedad. Si fuéramos un poco más coherentes en esta postura, entenderíamos que nada de esto debería haber sucedido, pero sucedió y así como ha sido la historia, es nuestro deber repudiar siempre lo que es la violencia. El principio de nuestro espacio es no avalar ningún tipo de violencia.

-Esa lectura recuerda al argumento que utilizó en el juicio a las Juntas el dictador Emilio Massera, que también habló de una guerra donde se cometieron excesos. Usar esa palabra para referirse a la apropiación de niños, los vuelos de la muerte o el secuestro, tortura, violaciones en cautiverio parecería querer convencer de que no fue un plan sistemático y restarle gravedad a esos hechos.

-La percepción o la idea que puedan tener las personas o algunos medios o periodistas es una cosa. Lo que nosotros intentamos remarcar constantemente es que nosotros no avalamos ningún tipo de violencia. Claro que no avalamos lo que sucedió en la época de la dictadura, pero tampoco avalamos lo que sucedió antes. Y esa es la parte que niegan todos los sectores del kirchnerismo que levantan la bandera de la memoria, verdad y justicia. Me parece que es completamente injusto llamar a los sectores de derecha o del liberalismo negacionistas, cuando realmente nosotros estamos pidiendo que se hable de la totalidad de la historia para que los chicos que están en el secundario puedan saber realmente qué pasó. Cuando yo empecé a hablar sobre este tema en la Legislatura me empezaron a escribir muchos chicos que me decían que jamás habían escuchado eso en el colegio. Es parte de la batalla cultural que está dando La Libertad Avanza de poder hablar de cosas que antes tal vez la gente no se animaba a hablar.

- Para cerrar con este tema, creés que el Gobierno debería indultar a represores que están cumpliendo condenas por delitos cometidos en la dictadura?

-Eso excede mi lugar como legisladora y es algo que está totalmente en potestad del Poder Ejecutivo Nacional, pero no es algo que yo ponga en discusión. No está en mí hablar sobre esos temas, porque me parece que es justamente la temática que nos divide como sociedad: sí deberían o no estar indultados. Es un capítulo de la historia que hay que cerrary no abrir el debate a este tipo de cuestiones, porque lo único que hacen es seguir fragmentándonos como sociedad.

Su futuro político y una posible candidatura

-Te lleva a tu carrera política personal. Acabás de reelegir en la Legislatura porteña, pero sos oriunda de Entre Ríos. ¿Evalúas la posibilidad de competir en tu provincia o tu futuro político está en la Ciudad de Buenos Aires?

-Me encantaría en algún momento representar a Entre Ríos, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque también es algo que siempre me pide el espacio en la provincia. Yo estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora reelegí un mandato, pero yo estoy vinculada con ellos constantemente. Aparte mi padre es el presidente de la Libertad Avanza, con lo cual a mí me liga mucho más profundamente todo el trabajo político que viene haciendo el partido en la provincia.

-¿Eso podría ocurrir este año?

-No es algo que esté en mi mente, porque como dijiste, acabo de reelegir un mandato que todavía no asumí. Sí me gustaría darle una mano a mi padre en la provincia para encontrar a los mejores candidatos que puedan acompañar en la lista al presidente.

-¿Si mañana viene Karina y te dice ‘Rebeca, te necesitamos’?

-Voy a estar donde Karina y Javier me necesiten siempre, como ha sido desde el inicio.