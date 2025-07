"Operación periodística": el Gobierno negó irregularidades por las millonarias licitaciones que ganó la empresa de los Menem

“El presidente del Banco Nación ha dado un comunicado o en alguna nota periodística, ha dado los detalles del caso. Hace muchos años que, efectivamente, esta empresa brinda servicios, y no tenemos mucho más para decir. Si - en tal caso - hay alguna irregularidad, alguien se presentará en la Justicia, pero no creemos que sea – efectivamente - el caso”, planteó el funcionario.

“Más que, por supuesto, una manipulación, una operación periodística que no tiene demasiada relevancia, sabiendo que hace 6 años o 7 años que la empresa presta servicios, no sólo en el Banco Nación, sino que entiendo que en otros organismos públicos, como entiendo también que presta gran parte de sus servicios, al sector privado. Pero, bueno, eso es parte de…, en tal caso si hay alguna irregularidad tendrán que hacer la denuncia en la Justicia. Pero no es lo que nosotros observamos”, contestó el portavoz.