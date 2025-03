Un reconocido historiador lanzó duras críticas contra el Gobierno por el video de "memoria completa"

El historiador, periodista y escritor Marcelo Larraquy habló con MDZ Radio y brindó su visión sobre la década del '70 y sobre el polémico video publicado hoy desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.

"La dictadura fue el detonante o el inicio de este derrumbe económico, porque recordemos que en el año 76 la pobreza era del 4%, nada más. Y cuando se va la dictadura la dejan al 20%, con muchísima más deuda", señaló el historiador.

"Cuando ves un video como el de Agustín Laje no ves nada novedoso, creativo, ni moderno. No, bueno, lo único que los militares hablaban de excesos y él menciona represión ilegal como al pasar, pero discutiendo la cifra de desaparecidos, es decir, no está condenando los secuestros, la desaparición, sino el número. Entonces eso muestra que esa pretensión que él establece de una verdad completa, está omitiendo al actor principal que fue el terrorismo de Estado en este nuevo relato que intenta hacer el Gobierno", agregó Larraquy.

Mirá el video publicado por el Gobierno:

"Esta batalla cultural negando la historia es poco verosímil. Esta idea de decir un único demonio que fue la guerrilla y por esto se dio el golpe de Estado. Eso no fue condición para que las fuerzas armadas decidieran usurpar el Estado y provocar el mayor derrumbe económico de todos los argentinos", continuó el escritor.

"Además, nunca dieron las listas. ¿Qué hicieron con los secuestrados y los desaparecidos? Nunca, nunca el Estado de las Fuerzas Armadas lo informó, se decía que hubo listas hasta el año 92 y después quemaron todo. Nunca ellos ofrecieron una voz diciendo, hicimos esto. Es decir, me refiero al Estado terrorista. Nunca, nunca admitieron lo que hicieron. Es un pacto mafioso que tuvieron entre sí", completó Larraquy.

"Yo creo que el 24 de marzo es algo que excede lo puramente electoral. Me parece que está en la memoria de todos los argentinos y esta memoria, obviamente, en las marchas masivas de hoy se ve transmitida", cerró el historiador.