El sugestivo viaje de Victoria Villarruel en medio de la interna con Javier Milei

Victoria Villarruel vivió un incomodo momento en Catamarca

Al llegar a Catamarca, la vicepresidenta vivió un incómodo momento cuando un periodista la abordó y le preguntó si sentía que había traicionado a 15 millones votantes y a Milei. "No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque no es nada de eso", aseguró Villarruel.