Reapareció Aníbal y derrapó: comparó a María Eugenia Vidal con Barreda

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, venía desde hace un tiempo con bajo perfil. Pero fiel a su estilo, el exfuncionario K hizo fuertes declaraciones a una radio porteña y volvió a cosechar más críticas que elogios.

En este caso, Aníbal le apuntó a la gobernadora María Eugenia Vidal, calificando su gestión en la provincia de Buenos Aires como “vergonzante”. Y fue más allá: “Se acuerdan de que hacía una publicidad que decía ‘¿A quién le confiaría sus hijos usted: a María Eugenia Vidal o Aníbal Fernández?’. ¿Yo sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a -Ricardo- Barreda, pero a ella no”.

Fernández hacía referencia al odontólogo platense que en 1992 asesinó con una escopeta a su esposa, sus dos hijas y su suegra.

“La gestión (de Vidal) es impresentable, es vergonzante. Lo que estamos viendo es una catástrofe detrás de otra, todo provocada por ella”, dijo en diálogo con radio Futurock.

Fernández, quien tiene una fuerte actividad a través de su cuenta de Twitter, no dudó en que el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ganará las elecciones en primera vuelta.

“Yo no tengo pálpitos, ni leo encuestas. Lo que hago y me jacto de saber, es leer la política. No le he pifiado nunca, ni aún cuando me tocó perder. Soy altamente optimista porque el pueblo argentino se pegó un tiro en el pie creyendo en el cambio, que fue un invento, creyendo en el ‘se robaron todo’, que otro fue un invento”, dijo Aníbal.

Por último, Fernández consideró que “Alberto no es un farsante como el impresentable del Presidente, que toda su vida ha hecho una farsa, que vivió de las prebendas del Estado y tiene una visión horrible”.