Ratificaron que el DNU de la SIDE no será tratado durante la feria judicial

El magistrado Martin Cormick rechazó las apelaciones que buscaban un tratamiento urgente del decreto presidencial que amplió las facultades del organismo de inteligencia.

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick denegó las objeciones al decreto del Ejecutivo que modificó y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), presentadas por dirigentes radicales, con Leopoldo Moreau a la cabeza y el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS).

El DNU presidencial, firmado a finales del año pasado, le otorga amplias facultades a la SIDE, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial previa, una medida que generó rechazo inmediato en sectores políticos y organizaciones sociales.

Fundamentos del fallo: por qué la Justicia ratificó el rechazo a la habilitación de la feria Hace pocos días, el juez Walter Lara Correa había rechazado habilitar la feria judicial para discutir una posible medida cautelar que suspendiera la vigencia del DNU. Contra esta resolución, un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical presentó una apelación solicitando que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revisara la decisión.

En su presentación, los radicales argumentaron que la demora causa un perjuicio concreto dado que el decreto se encuentra vigente y produciendo efectos jurídicos inmediatos, lo que comprometería la tutela judicial efectiva. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) siguió el mismo camino, alegando un agravio vinculado al derecho de acceso a la justicia y la obtención de una respuesta oportuna, considerando los intereses en juego.

Sin embargo, en su resolución, el juez Martín Cormick, ratificó el criterio de su colega Lara Correa. Por un lado, sostuvo que los planteos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la feria judicial, ya que se centraban en cuestiones procedimentales y de competencia, sin abordar la naturaleza urgente del caso.