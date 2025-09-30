Ránking de senadores: quiénes ganaron y perdieron durante el mes de septiembre

CB Consultora de Opinión Pública presentó el ranking de senadores nacionales correspondiente a septiembre de 2025. El informe revela contrastes marcados: Carlos "Camau" Espínola encabeza la lista con el mejor diferencial de imagen, mientras que Oscar Parrilli aparece en el último lugar con el peor desempeño.

Los resultados de la medición muestran que el senador correntino Carlos "Camau" Espínola obtuvo un diferencial de -5,1%, lo que lo coloca en la primera posición del ranking. Le siguen la riojana María Florencia López, con -5,8%, y el cordobés Luis Juez, con -6,1%.

En el extremo opuesto, el neuquino Oscar Parrilli registra el diferencial más negativo con -37,6%. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero aparece segunda con -36,3% y el porteño Martín Lousteau completa el podio de peor imagen con -34,9%.

Oscar Parrilli. El senador ya es habitué del podio para las peores imágenes en las encuestas de CB Consultora.

Subas y caídas más destacadas

El informe resalta que la senadora mendocina Mariana Juri fue la dirigente con mayor crecimiento de imagen en septiembre, con una suba de +5,2 puntos porcentuales en su diferencial. En cambio, el salteño Juan Carlos Romero experimentó la mayor caída del mes, con -5 puntos.

Desconocimiento y posicionamiento nacional

Otro dato relevante es el alto nivel de desconocimiento de algunos senadores. El sanjuanino Bruno Olivera Lucero lidera este aspecto, con un 86,1% de respuestas de “no sabe/no contesta”. Salvo la excepción de los políticos más mediáticos, gran parte de los senadores siguen con un nivel de desconocimiento de su persona rondando el 70%. Incluso personajes como Eduardo "Wado" De Pedro, cuenta con un nivel de desconocimiento alrededor del 28%.

El informe completo de CB Consultora