Diputados: nueve comisiones debatirán proyectos sobre decretos, $LIBRA y fentanilo contaminado

La Cámara de Diputados celebrará este martes un total de nueve reuniones de comisión. Entre los temas más destacados figuran el dictamen sobre la modificación de la Ley 26.122, que regula los DNU , en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, así como las reuniones informativas de las investigaciones sobre la criptomoneda $ LIBRA y el fentanilo contaminado.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con dos encuentros simultáneos: la comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en la Sala 6 del Anexo para recibir denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero; y la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que analizará junto a invitados el proyecto de presupuestos mínimos para la gestión integral de envases, modificando la Ley 20.628.

Al mediodía se desarrollará la segunda reunión informativa de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado y/o adulterado. En esta ocasión estarán presentes familiares de las víctimas y se buscará aprobar la solicitud de informes a distintos organismos públicos. El encuentro tendrá lugar en la sala del segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

La actual ley de DNU fue sancionada por el kirchnerismo en 2006 y hoy Unión por la Patria la quiere modificar.

El momento más relevante de la jornada será a las 14.00, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, en reunión plenaria, firmen el dictamen sobre la modificación del marco regulatorio de los DNU según lo establecido en la Ley 26.122.

Dos horas después, la Comisión de Defensa Nacional debatirá la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales. También abordará los proyectos que reconocen al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez por su participación en la Guerra del Atlántico Sur y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

A la misma hora, la Comisión de Legislación Penal iniciará el tratamiento de los proyectos que elevan las penas por siniestros viales cometidos bajo efectos de alcohol. Se incorporó además el análisis de la suspensión y cómputo especial de la prescripción en casos de homicidio sin hallazgo de cuerpo, con la participación de especialistas y expositores.

Caso $LIBRA y proyectos culturales

Comisión Investigadora $Libra La Comisión Investigadora $Libra definió citar a Karina Milei

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA recibirá nuevas declaraciones testimoniales de invitados y, finalizadas las intervenciones, aprobará nuevas citaciones y solicitudes judiciales para la comparecencia de ministros.

La jornada cerrará con dos reuniones de la Comisión de Cultura: la primera abordará la declaración de Monumento Histórico Nacional de la Iglesia de San Isidro Labrador, en Valle Viejo, Catamarca, y de la Ermita Monseñor Angelelli; la segunda se centrará en debatir, con referentes del sector, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo sobre el cierre de CineAr y CineAr Play.