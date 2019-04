Protectora Fuerza Política confirmó que irá a las elecciones sin aliados políticos luego de meses de coqueteo y negociaciones con el PJ que, al final, quedaron truncas.

"Después de tantos dichos y especulaciones de todo tipo, desde Protectora Fuerza Política queremos dejar en claro que en las próximas elecciones provinciales iremos con candidatos propios en todas las categorías, sin alianzas con ningún otro partido político", expresó la fuerza en un comunicado firmado por su presidente, Pablo Cairo, y difundido a través de las redes sociales.

Respecto a los motivos de la decisión, Cairo señaló: "Comunico por este medio nuestra decisión de mantener nuestra independencia de los partidos tradicionales demostrando, una vez más, nuestra firme convicción en la defensa de los interese ciudadano por encima d las mezquindades políticas”.

El comunicado de Protectora.

Ramón contra los "chusmeríos de pasillo"

"Cuando hablamos de alianzas, son chusmeríos de pasillo de palacio. Los políticos tienen que estar donde se da la pelea para que vivamos mejor como mendocinos. Hoy deberían estar en el Congreso de la Nación, pero 9 de 10 diputados están haciendo chusmerío de palacio tratando de cerrar acuerdos", había lanzado esta mañana José Luis Ramón desde el Congreso.

En diálogo con Otra manera, por MDZ Radio, el líder de Protectora fue consultado por un eventual frente con el peronismo, a horas del vencimiento del plazo (este miércoles a las 24 hs). "Somos 10 diputados por Mendoza, pero acá hay uno solo. Saquen sus propias conclusiones. Podrán querer, pero tienen que querer defender al tipo que la está pasando mal", respondió.

"Ni los diputados del PRO, ni los del radicalismo ni del justicialismo les dan batalla a esto. La familia mendocina no tiene representación en el Congreso (de esos diputados). Una verdadera vergüenza debería darles", continuó el legislador nacional, presente hoy en la exposición de Marcos Peña en el recinto.

Asimismo, planteó: "Obviamente (que me gustaría ser gobernador). Hemos construido una idea que tiene que ver con gobernar Mendoza. No vamos a ir de la mano ni de la nariz de otro partido. Tenemos nuestras propuestas que son muy claras. No queremos pelear por los chusmeríos de pasillos de palacios".

Asimismo, más allá de las críticas a Ecogas, Ramón destacó que recientemente él y 40 integrantes de Protectora dieron pelea contra la empresa que brinda el servicio eléctrico en Mendoza. "Fuimos a la audiencia pública a pelear contra los bandidos de la empresa Edemsa", disparó.