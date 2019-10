"Quisiera que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje", afirmó Fernández

El candidato a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dio un conferencia de prensa en Bahía Blanca donde indicó que si el resultado le resulta adverso, "Macri no se enoje, ni maltrate a los argentinos ni libere el dólar. Debemos tomar todo con tranquilidad porque así es la democracia. De mi parte toda la voluntad y vocación para que todo transcurra en tranquilidad".

Además, señaló que "Argentina no tiene que tener más cimbronazos como los que el gobierno nos hace sentir desde hace un año y medio. No paran de designar funcionarios, no pueden controlar la inflación. Espero que no hagan las cosas más difíciles".

"Vaca muerta puede ayudarnos mucho a desarrollarnos en los próximos años. Estoy decidido a que Argentina vuelva a ser un país federal y para eso todos sus rincones tienen que desarrollarse. Esa es la decisión", @alferdez desde Bahía Blanca — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 21, 2019

El candidato, también pidió que "me ayuden a encaminar y levantar la Argentina. La grieta fue algo muy perverso que nos postergó mucho tiempo. Todos debemos tirar para el mismo lado, integrados en el proceso de recuperación de Argentina".