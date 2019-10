Según Cornejo, a Alberto "lo incomodó" debatir el tema de la corrupción

Para el gobernador de Mendoza y titular nacional de la UCR, el candidato presidencial del Frente de Todos "no puede decir que no conoce nada, que no estuvo, que no sabía nada", en referencia a la corrupción durante el gobierno de su compañera de fórmula Cristina Fernández.