Quiénes son los funcionarios y empleados que tienen un cargo reservado en el Senado

Luego de las elecciones del año pasado en los próximos meses se producirá el recambio de bancas de senadores y diputados en la Legislatura. Algunos legisladores terminarán su mandato pero tienen un futuro laboral garantizado en el Estado al contar con un cargo reservado de planta. Este beneficio también alcanza a funcionarios de otras dependencias públicas y en el caso del Senado provincial son casi 40 los casos de trabajadores con reserva de empleo.

Los cargos reservados están regulados por la Ley provincial Nº 5811 que establece en el Artículo 61 que "el agente tendrá derecho a que se le reserve su empleo, sin retribución, cuando desempeñe una representación gremial, política o ejerza un cargo de mayor jerarquía en las administraciones públicas nacional, provincial o municipal".

El espíritu de la iniciativa al momento de sancionar la norma apuntaba a que un profesional que se desempeña en la planta estatal y que eventualmente accedía a ser funcionario, una vez cumplido el mandato pudiera regresar a sus funciones originales.

No obstante, con el paso del tiempo algunos dirigentes políticos, especialmente radicales y peronistas, han aprovechado la figura legal para desarrollar su carrera política con la garantía de conservar un cargo de planta.

A través de una solicitud de acceso a la información pública presentada por MDZ, desde el Senado provincial informaron quiénes son los empleados que cuentan con un cargo reservado. También detallaron los agentes de planta que se encuentran adscritos a otra dependencia pública y precisaron que tres actuales senadores provinciales cuentan con un puesto reservado en el Estado una vez que finalicen sus mandatos.

Funcionarios con cargo garantizado

Desde la Cámara de Senadores indicaron a MDZ que existen actualmente 39 empleados legislativos con cargos reservados. Entre ellos se destaca la presencia de algunos nombres reconocidos en la política local.

Uno es el caso de Emanuel Fugazzotto, actual diputado provincial por el Partido Verde, quien asumió en 2022 y tiene mandato hasta abril. En las últimas elecciones provinciales no consiguió la reelección en su banca siendo candidato por el Frente Verde.

El diputado provincial se refirió al proyecto que busca controlar los aumentos de las cuotas Foto: Facebook Emanuel Fugazzotto El diputado Emanuel Fugazzotto terminará su mandato en abril pero continuará trabajando en la Legislatura. Foto: Facebook Emanuel Fugazzotto

Otra figura reconocida es Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa desde 2019 y Reina Nacional de la Vendimia en 2010. La dirigente peronista obtuvo un cargo de planta en la Legislatura durante la gestión del vicegobernador Carlos Ciurca y hoy la jefa comunal continúan militando en el mismo espacio en el justicialismo.

Otro funcionario con un cargo de planta en el Senado es Eduardo Héctor González, quien asumió como concejal de Las Heras a finales del 2023. Ingresó al Concejo Deliberante como candidato de La Unión Mendocina, pero al poco tiempo de ocupar su banca dio el salto a Cambia Mendoza.

flor destefanis (1).JPG Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa ALF PONCE MERCADO / MDZ

También tiene una reserva de empleo en el Senado la dirigente ciurquista de Guaymallén y senadora provincial electa en los últimos comicios legislativos, María Luz Llorens. Desde hace una década trabaja como asesora en la Legislatura provincial y desde abril ocupará una banca, manteniendo reservado el cargo de planta.

María Emilia González Labanca, Sofía Nahir Panizzutti López y Javier Aguas fueron designados en planta durante la actual gestión y se desempeñan en el área de la Secretaría Administrativa y el último de ellos es la Dirección de Infraestructura.

Otro funcionario con cargo reservado es Alejandro La Micela, quien se desempeña en la Dirección de Registro e Informática de la Oficina de Ética Pública.

María del Carmen Olivera fue concejal de Las Heras por el radicalismo y actualmente milita en el espacio Mendocinos por el Futuro, que lidera el diputado nacional Luis Petri y también posee un cargo reservado en la Cámara Alta

Tres senadores con reserva de empleo

Desde la Cámara de Senadores informaron también que tres senadores actuales tienen un cargo reservado en otra dependencia estatal.

La senadora radical Ángela Floridia, quien finaliza su mandato en abril de este año posee un empleo reservado con origen en la Cámara de Diputados provincial.

Una situación similar tiene el senador peronista Pedro Serra, quien tiene un cargo de planta en la Municipalidad de San Rafael. También finaliza su mandato en abril pero renovó su banca en la última elección por cuatro años más.

senado La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad la donación de un inmueble a la Municipalidad de San Martín, donde se proyecta la construcción de un hospital veterinario de interés social y sanitario. Senado de Mendoza

El tercer legislador en esta misma condición es Ariel Pringles, del bloque de La Unión Mendocina, quien posee un cargo reservado en la Fiscalía Federal de Mendoza.

En la Cámara de Diputados de Mendoza está el caso del diputado Alberto López, integrante de Cambia Mendoza y representante del sector “petrista”, quien termina su mandato en 2027 y tiene un cargo reservado en la Cámara Baja.

La presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras, Noelia Belén Delpir, también se reserva un cargo en la Legislatura al igual que el concejal radical de San Martín, Néstor Tuseddo.

Otro actual funcionario municipal que tiene un empleo asegurado en la Legislatura es Julio Ernesto Daher, director de Turismo de Las Heras y exsecretario de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Todos los empleados con cargos reservados en el Senado

Desde el Senado provincial indicaron que son 39 los empleados con cargos reservados.

Aguas Javier Eduardo

Arias Miriam Carolina

Baldoni Luis Alejandro

Barraza Guasaf Luis Eduardo

Barrera Leonardo Raul

Cartofiel Juan

Celedon Joaquina Ana

Consolini Gianluca

Coppoletta Betina Ana

Destefanis Maria Flor

Diaz Daniel

Echeberria Eduardo

Fugazzotto Emanuel Juan

Galdame Jessica Yanina

Gelardi Sergio

Gomez Leonardo

Gomez Sergio Daniel

Gonzalez Daniel David

Gonzalez Eduardo

Gonzalez Labanca Maria Emilia

Guayama Laura

Jardel Tomei Juan Manuel

Lategui Romina

La Micela Alejandro

Llorens Maria Luz

Mantineo Aldo Gustavo

Martin Corsino Carla Romina

Melian Victor Gabriel

Morgante Roberto

Muñoz Carlos Armando

Olivera Maria Del Carmen

Ortigoza Miriam Elena

Palacios Silvia Monica

Panizzutti Sofia Nahir

Paredes Juan Alberto

Perez Lucas Francisco

Quargnolo Armando Walter

Veiza Edgardo Damian Eduardo

Villegas Crespo Veronica Marta

Adscriptos fuera de la Legislatura

Por otra parte, desde el Senado provincial indicaron que hay 14 empleados de la Cámara de Senadores que se encuentran adscriptos a otras dependencias. Sus nombres son los siguientes: