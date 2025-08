Quiénes son los candidatos del PRO para las elecciones y qué pasa con Omar De Marchi

Desde el Pro dieron nombres también del Cuarto Distrito (San Rafael, General Alvear y Malargüe), que son el ingeniero agrónomo Raúl Besa para Senadores; y el alvearense Javier López para Diputados. Recordemos que en las elecciones del 2023, López fue candidato a intendente por La Unión Mendocina y recibió el 39,6% de los votos, por detrás de Alejandro Molero, que fue votado por el 46,5%.

En tanto, en lo que corresponde al Tercer Distrito electoral, donde es fuerte el Pro por la influencia que ha tenido Omar De Marchi en Luján de Cuyo -única comuna que administra el Pro con Esteban Allasino- sostuvieron que la mayoría de esos puestos serán "testimoniales" y que se aguardará hasta el 17 de agosto (fecha límite de presentación de candidatos) para confirmar los nombres, que podrían ser negociados con otras fuerzas políticas, pero que de igual forma el Pro, y sobre todo Allasino, tendrá voz y voto, teniendo en cuenta que este distrito es el que engloba a Luján, más Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

La especulación que ronda con Omar De Marchi y Álvaro Martínez en el Pro

El cierre de listas que tendremos en las próximas involucrarán necesariamente a dos miembros importantes del Pro en Mendoza. Uno de ellos es Omar De Marchi, quien actualmente es funcionario del presidente Javier Milei (vicepresidente de Aerolíneas Argentinas) y sobre quien se especula que podría ser una de las "sorpresas" en las candiaturas

Cercanos al exintendente de Luján de Cuyo sostuvieron que De Marchi actualmente está "fuera" de esta discusión, pero dejaron la puerta entreabierta: "Hay que ver cómo se da todo".

El otro nombres es el de Álvaro Martínez, actual diputado nacional, en las filas de La Libertad Avanza y con buenas relaciones con el círculo que rodea al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Omar De Marchi y Álvaro Martínez Foto: X @lMartinezAlvaro Omar De Marchi y Álvaro Martínez Foto: X @lMartinezAlvaro

Hay quienes aseguran que mantener "en la gatera" al nombre de Omar De Marchi como posible candidato a diputado nacional, podría tratarse de una estrategia de parte del Pro para "presionar" a La Libertad Avanza a que lleve a Martínez como candidato en la lista que lidera el partido del Presidente junto a la Unión Cívica Radical (UCR).

Para algunos dirigentes que siguen de cerca las conversaciones, podría haber un "factor de presión" con De Marchi, en caso que La Libertad Avanza desista de ofrecer a Álvaro Martínez la candidatura como candidato, sobre todo por la reticencia del gobernador Alfredo Cornejo, teniendo en cuenta que el legislador es un conocido crítico de la gestión del radical.

Dicho de otra forma, aventuran que De Marchi encabezaría la boleta del Pro si Martínez no tiene espacio en la lista de La Libertad Avanza; pero que si los libertarios le dan lugar como legislador nacional, el lujanino se apartaría y quedaría Pradines como se ha resuelto por ahora.

Desde el Pro aseguran que esto no es así, que aún no hay nada cerrado, y que si bien esta lista se dio a conocer ahora, forma parte también de acuerdos que podrían llevarse a cabo con otros partidos políticos. De igual forma, sí es novedad que Martínez -uno de los principales referentes del Pro a quien se le vence su mandato como diputado- no haya aparecido en los nombres dados a conocer este lunes por la noche, lo que abre más el paso a las especulaciones y negociaciones entre los principales dirigentes políticos. Todo está por verse.