El PRO presenta listas para las elecciones y apunta a su "factor sorpresa"

Según fuentes partidarias, esta jornada será "exclusivamente formal" y los nombres que aparezcan en las listas no necesariamente serán los que terminen apareciendo en las boletas de los comicios.

Si no es De Marchi, otro apuntado pero con menos rodaje es Álvaro Martínez. El actual diputado nacional ingresó en 2021 en la boleta de Cambia Mendoza, pero luego se fue del espacio junto a De Marchi, Pradines y compañía para formar La Unión Mendocina (LUM).

El tema de Álvaro Martínez es complejo, ya que fue presidente del Pro y ahora está en las filas de La Libertad Avanza. De hecho, su nombre ha sonado como uno de los dirigentes políticos que podía llegar a representar al partido del presidente Javier Milei en Mendoza.

No obstante, todo se tornó gris con el acuerdo entre la UCR local, comandada por el gobernador Alfredo Cornejo; y La Libertad Avanza. De hecho, se advierte desde ya que el cornejismo va a vetar a Martínez en caso que los libertarios pretendan incluirlo entre sus nombres. Sin embargo, no han sido concluyentes desde ambos espacios sobre cómo puede llegar a funcionar ese "veto cruzado", ya que algunos dirigentes del radicalismo aseguran que el veto del partido local se da principalmente en las listas provinciales, pero no todo está tan claro con respecto a las listas nacionales.

Posibles alianzas del Pro en Mendoza y la especulación del "gran frente"

Al margen de estos nombres, el Pro terminará dando a conocer esta lista tentativa, a la espera de los aportes que puedan realizar otros espacios.

Uno de ellos es el que encabezan aliados de La Unión Mendocina, que tiene a dirigentes como Jorge Difonso (Unión Popular), Flavia Manoni (Compromiso Popular) y en el cual incluso aparecen dirigentes del peronismo, como Roberto Righi.

Además, hay por supuesto conversaciones entre el Pro y el Partido Demócrata (PD), otro de los espacios políticos afines a La Libertad Avanza, pero enfrentados con la UCR local, y con el que podrían conformar nuevamente un espacio electoral.

En otro orden, queda la expectativa además de si el Partido Verde y Libres del Sur puedan participar de un "gran frente" opositor al actual gobierno provincial en alianza con Milei; y también por fuera del Partido Justicialista, que ya anunció días atrás una lista de unidad; al igual que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).