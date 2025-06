Jorge Difonso y el Partido Verde se acercan con destino ¿electoral?

Ningún dirigente político- salvo unas escasas excepciones- sabe exactamente con quién se aliará y con quién no en estas elecciones legislativas que serán el 26 de octubre, al menos las nacionales. En estos reacomodamientos, comenzaron algunas charlas entre dirigentes que podrían ser parte de una tercera fuerza. Todo en potencial, todo es una foto y no una película que hay que ver hasta el final.

“Estamos hablando de una presión impositiva que supera el 20%. Eso ya es confiscatorio. Esta situación no da para más”, sostuvo Difonso.El proyecto establece que, mientras dure la emergencia, se revisen las cargas tributarias en todos los niveles, y se suspendan los procesos judiciales iniciados por el fisco. “Los mendocinos no pueden seguir enfrentando embargos y ejecuciones en medio de esta crisis. Hay que defender a las familias y a las pymes, no aplastarlas”, agregó Fugazzotto.

La foto del posible ¿pacto electoral?

En medio de las conversaciones por ahora legislativas y puntuales, hubo una foto a la que tuvo acceso MDZ, en la que se ve a los dirigentes del Partido Verde, incluído al presidente de la fuerza, Mario Vadillo, a Flavia Manoni, quien es integrante de La Unión Mendocina - cercana al proyecto del cordobés Juan Schiaretti- y por supuesto a Difonso.

Claro que si avanzara algún pacto electoral entre ellos, podrían sumarse otros integrantes de la La Unión Mendocina, con excepción de quienes son del PRO por distintas razones. En primer lugar, porque apuntan a otro electorado. En segundo,- el orden no afecta el nivel de importancia-Vadillo se peleó hace dos años con Omar De Marchi, el referente del PRO mendocino quien ahora, como es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas- es decir es funcionario de Milei- no ha tenido una participación activa pública aunque sí dentro de la fuerza.

Además, de esa nueva fuerza podría participar Roberto Righi, el exintendente peronista de Lavalle, que viene reuniéndose con Difonso y Manoni y está alejado de la estructura del PJ. También podría estar el Socialismo, exaliado de Cambia Mendoza.

La foto dice más que mil palabras. Aunque nada está dicho, habrá haber qué pasa, especialmente porque hay que discutir en medio de lo variopinto de la composición de la posible alianza, un tema que a todos los partidos complejiza: quién encabezará los listados de candidaturas.

En contra de la dispersión del voto

Si Cambia Mendoza avanza en una alianza con La Libertad Avanza y el PJ se une ¿qué hará el resto de las fuerzas? En un panorama así, está claro que los partidos que vayan solos la tienen complicado.

En primer lugar, porque CM y LLA sumará muchos votos, alrededor del 50%, sino más. Además,el PJ se conforma con recuperar los 20 puntos de su piso histórico y se ilusiona con llegar a 23, siempre que La Cámpora no avance con su proyecto de ir a parte, es decir por afuera de la estructura del PJ si no consigue una negociación de cargos que la deje conforme

En ese panorama, entre las fuerzas que vayan solas ¿ se dispersará el voto? El Partido Verde se ilusiona con su sello, es decir con la buena performance que hizo en las últimas eleccciones, sólo y teniendo en cuenta de que se trataba de una ejecutiva. Pero ¿qué pasa si hay otros partidos que compiten por su electorado?

En ese sentido, desde el entorno de Difonso dijeron a este diario que: "Creemos que toda la oposición tiene que estar junta. Nosotros confiamos en que tiene que haber una oposición a Cornejo y estamos trabajando para eso, de manera firme, recorriendo en territorio y hablando con dirigentes que sean capaces con trabajo, ofrecer una alternativa para los mendocinos".