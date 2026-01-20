¿Quién llega con vida al 2027?

El hecho de que Mendoza sea la única provincia del país sin reelección inmediata a gobernador deja interrogantes abiertos sobre quién debería ser el sucesor o sucesora de Alfredo Cornejo : ¿será un perfil técnico referenciado en alguien de la actual conformación del gabinete, algún intendente que refleje los logros de gestión o debería inclinarse por un perfil más político y mediático?

Si bien Luis Petri logró consolidarse en las últimas elecciones legislativas, su victoria no refleja necesariamente un reconocimiento a su gestión, sino más bien un fenómeno social: el mendocino promedio es cholulo. Su alto perfil mediático y su cercanía a Javier Milei lo vuelven atractivo para determinados sectores del electorado.

En otras palabras, Petri queda bien parado más por cómo es percibido que por lo que verdaderamente representa en términos políticos, aún viviendo fuera de la provincia desde 2013 y con base política (y personal) en CABA.

Otro dirigente que salió fortalecido en 2025 fue Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Obtuvo casi el 60% de los votos en el municipio que gobierna, siete puntos por encima del promedio provincial alcanzado por la alianza LLA–Cambia Mendoza, un dato que no pasa desapercibido dentro del oficialismo.

En los pasillos de Casa de Gobierno y de la Legislatura provincial también circulan otros nombres: Jimena Latorre, Rodolfo Montero, Natalio Mema y, más recientemente, Tadeo García Zalazar, quien en los últimos días dejó trascender sus intenciones de llegar al cuarto piso de la sede del Ejecutivo provincial.

El caso de Petri genera dudas dentro del radicalismo. Ya fuera de la UCR y alineado con LLA, resulta difícil imaginar a Alfredo Cornejo entregándole el bastón de mando a alguien que no forma parte de su esquema. Parece más viable la hipótesis de que el gobernador intente potenciar a alguno de sus ministros. No sería la primera vez: en 2019, el elegido inicialmente era Martín Kerchner, pero ante la falta de conocimiento y volumen electoral, Cornejo terminó inclinándose por Rody Suárez para ocupar el sillón de San Martín.

Por otro lado, los intendentes radicales del primer distrito, Lo Presti y Calvente, aún podrían contar con un mandato más por delante, y carecen de la legitimidad interna necesaria para ilusionarse seriamente con una candidatura a gobernador.

El 2026 recién arranca, la puja por la gobernación ya está en disputa.