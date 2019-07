Quién es el enviado de Pichetto a conquistar peronistas en Mendoza

Jorge Franco es un dirigente histórico del peronismo rionegrino. Es hijo de quien fuera gobernador de Río Negro en 1973, Mario. Su familia es “paladar negro” peronista -si es que cabe la afirmación- al punto que conoció a Juan Domingo Perón cuando era chico y el líder volvía del exilio español.

Ahora es el enviado de Miguel Ángel Picheto, rionegrino como él, a Mendoza, en donde intenta llevarse peronistas al oficialismo de Juntos por el Cambio.

Franco es un viejo operador y adquirió armas durante su paso por el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde, durante el cual fue jefe de la Gabinete de la entonces SIDE, cuando otro rionegrino, Carlos Soria, era su jefe.

"No es difícil llevarse peronistas, porque no les gusta estar fuera del poder y fácilmente encuentran la excusa histórica y mística para dar el salto en forma contínua, con tal de estar en el ejercicio del poder. Ellos así lo dicen, no es un descalificativo sino que lo ven como un punto a su favor", explicó Conte, quien además habló de encuestas en Mendoza y qué diferencias ven los radicales ocn la campaña ideada por el Pro dentro del oficialismo.

