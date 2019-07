Ay, Lilita

Lilita Carrió no es candidata a nada, pero logró poner más candidatos en las listas que la UCR, principal fuerza aliada del macrismo. De allí que su peso específico lo sostenga no solo su capacidad de fuego contra el adversario, o el riesgo de "fuego amigo" hacia adentro, sino en que controlará un número de legisladores a futuro. De allí que su rol sea activo en la campaña y lo ejerza desde el rol de "no candidata", lo cual le da una capacidad de movimiento y discurso más amplio que a los que sí tienen su nombre en la boleta.