Que no se doble: a 134 años del nacimiento de la UCR

Algunos años después de aquel histórico 1891 expresará Moisés Lebensohn (1907 – 1953), presidente de la Juventud Radical, y más tarde uno de los fundadores del Movimiento de Intransigencia y Renovación: “Nuestro primer deber como radicales consiste en definir nítidamente qué tipo de país queremos construir, pues sólo al aliento de los grandes móviles de una justiciera realización nacional el pueblo aceptará los duros sacrificios impuestos por la lucha que libramos. Que no haya un argentino, por humilde que sea, que no sienta con certeza cómo serán los perfiles de la sociedad que edificaremos; cómo la organización de la economía, del trabajo y la cultura; cómo será la vida de los hombres, que tienen el derecho y el deber de saber que será de su destino. Problema de doctrina y de conducta; sin aquella, no se nos comprenderá; sin esta, no se nos creerá”.