Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre las detenciones en la marcha antiminera

La información oficial indica que hubo 13 detenidos y varios heridos, entre ellos siete policías. Desde el Ministerio de Seguridad afirman que hubo agresiones y daños en la vía pública.

En diálogo con MDZ Radio, el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat, describió los hechos ocurridos durante la manifestación que terminó con más de diez detenidos este jueves. “Ayer hubo una manifestación desde las 18, como viene sucediendo desde el día martes”, afirmó, y señaló que hasta las 21 “estuvo todo controlado en Km0”.

Según relató, los manifestantes anunciaron que volverían a movilizarse el sábado, pero durante la desconcentración “se vuelven a reagrupar en calle Garibaldi, dirigiéndose hacia el este, cortando calle Garibaldi” y luego “también cortando calle Rioja”. Amat explicó que la policía solicitó que ocuparan “media calzada, como sabemos en Mendoza no se puede cortar calles”, pero al llegar frente a Canal 9 comenzaron los incidentes.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 12-12-2025- DT - HERNÁN AMAT - DETENIDOS EN MARCHA ANTIMINERA “Empiezan a romper bolsas, empiezan a agarrar bolsas de escombros y demás que había en las cercanías, rompen escombros, en los cuales también obtienen elementos cortopunzantes, unos hierros que había ahí, y empiezan a agredir al personal policial”, indicó. En ese marco, “han sido 13” los detenidos, además de “4 anoche que personal de CEO visualiza que estaban realizando pintadas en Godoy Cruz”. Señaló que entre los primeros aprehendidos “hay 2 personas que son del sector de prensa”, ya liberadas.

Amat sostuvo que todos los casos quedaron “a disposición de la justicia”, a cargo del fiscal Fernando Giunta, quien deberá analizar “las pruebas aportadas” para definir eventuales imputaciones. Afirmó que podrían configurarse “delitos, obviamente, como por ejemplo la resistencia y daño hacia la autoridad pública” y daños a bienes del Estado y privados.

Sobre los comunicadores detenidos, señaló que “han estado dentro del tumulto, donde estaban sucediendo los incidentes”, por lo que fueron aprehendidos en ese contexto. Justificó el accionar policial asegurando que “cuando el efectivo policial está restableciendo el orden y no hay una identificación, cualquier manifestante puede decir cualquier cosa”, y agregó: “En Mendoza hay algo que dejamos en claro, el orden público no se negocia y las leyes las hacemos cumplir”.