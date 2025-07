Qué dijo el empresario mendocino que suena como candidato de La Libertad Avanza

Juan Retali, empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), negó estar en carrera para encabezar la lista de diputados nacionales, pese a que su nombre suena como el favorito de Karina Milei y Facundo Correa Llano para liderar el flamante frente conformado por Cambia Mendoza. En diálogo con MDZ Radio, Retali afirmó: "No he hablado con nadie, pero hoy no es el momento".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 28-07-2025 - UNS - Juan Retali - empresario y posible primer candidato a diputado nacional LLA El posible candidato —que en 2021 fue candidato a senador provincial por el Partido Demócrata— aclaró su vínculo con LLA: "Soy vocal suplente, acompaño a Facundo [Correa Llano] desde el principio en este armado. Me parece un espacio más que interesante". Sin embargo, descartó un rol protagónico: "Estoy muy abocado a mi trabajo, viajo por Latinoamérica dando conferencias. Sí me gusta sumar, pero no creo que este sea un espacio para mí hoy".

Pese a su reticencia, Retali no cerró del todo la puerta: "Si llega a suceder, lo conversaremos. Para mí es un honor que se haya mencionado mi nombre". Sobre los desafíos de una campaña, minimizó sus limitaciones: "Participo en política hace años. Camino por delante, pero hay personas trabajando desde otro lugar".

Empresario y alineado con el modelo Retali aprovechó para defender el enfoque liberal de LLA en lo económico. Al hablar de su nuevo emprendimiento —una franquicia de la marca estadounidense Carter's —, justificó la importación: "Si no sos competitivo, traelo de afuera. No entiendo por qué no podemos estar abiertos al mundo". Y remarcó: "El Estado no tiene que hacerte competitivo; la búsqueda [de LLA] es bajar impuestos".