Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las elecciones internas del PJ y el planteo en la Justicia

En diálogo con la prensa en San Rafael , el mandatario radical aseguró que aún no toma una decisión al respecto, aseguró que todavía tiene fecha hasta el 18 de julio para resolverlo, pero también cargó tintas contra el espacio opositor, al opinar que el PJ "perfectamente" podría resolver la cuestión del reparto de candidaturas locales y nacionales en una sola elección, sin estar a la espera de lo que finalmente ocurrirá en Mendoza, con uno o dos comicios.

Y agregó: "Con el mismo criterio, yo podría decirle a cualquiera de los intendentes de administraciones justicialistas: ¿por qué no dicen cuándo van a convocar las elecciones? Porque ellos también están facultados a hacerlas independientes de las nacionales y las provinciales. Yo podría ir a la Corte a preguntarle que nos den certeza sobre por qué no convocan a elecciones", planteó.

Y se contestó acto seguido: "Porque no está dentro de los plazos". "Yo tengo plazo para convocar elecciones y no se ha vencido, así que veo innecesaria esa presentación", comentó.

Además, hizo referencia a que la Legislatura dio un paso "trascendente" con la votación de la suspensión de las PASO en 2025 y 2026 "con la mayor amplitud posible".

Qué dijo Cornejo sobre las elecciones internas del PJ

El Gobernador de igual forma dio sus consideraciones de acuerdo a las elecciones internas que ha planteado en la previa el Partido Justicialista, ya sin elecciones primarias; y opinó que se pueden elegir "perfectamente" los cargos nacionales (que vencen en diciembre) como también los provinciales (que vencen en abril).

"Si el Partido Justicialista, que es el que está planteando esto, tiene un problema de qué convocar a elecciones en agosto, (...) podría perfectamente convocar la elección interna para todos los cargos en una misma elección", comentó.

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

Y planteó: "Con lo cual, no hay razones para recurrir a a la Justicia porque el gobernador no convocó a las elecciones. Porque el gobernador tiene fecha fija por ley en abril del año que viene para las elecciones y tiene posibilidad de convocar para el 26 de octubre hasta el 18 de julio. Pero bueno, están en todo su derecho y no obstaculizo su decisión, están en su derecho a hacerlo", finalizó.