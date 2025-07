Qué dicen las primeras encuestas de cara a las elecciones bonaerenses

La encuesta de CB Consultora pone la imagen positiva, entre muy buena y buena, de Diego Valenzuela cuatro puntos por arriba de Katopodis . 38,2% por sobre 34,9%. Además, el libertario tiene un mayor margen para crecer en el sector que afirma desconocimiento o no pretende contestar. De los consultados, un 36,2% responde con no sabe/no contesta ante Valenzuela, mientras que un 22,1% lo hace con el candidato kirchnerista.

Verónica Magario Verónica Magario es la apuesta de Kicillof en la Tercera para estas elecciones. Foto: Archivo NOTICIAS ARGENTINAS

Desde La Libertad Avanza el candidato cabeza de lista fue una sorpresa que no estaba en el radar: Maximiliano Bondarenko, un ex comisario. Javier Milei y su armado pretenden jugar de lleno la carta de la seguridad en estas elecciones. Bondarenko cuenta con solo un 8,8% de imagen positiva y un 12,2% negativa ¿El resto? un 79% no sabe o no quiere contestar. Los márgenes no podrían ser mayores para crecer. Pero la campaña tiene menos de dos meses para lograr su objetivo.

Maximiliano Bondarenko el candidato de La Libertad Avanza que liderará en la lista por la Tercera Sección electoral Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza que liderará en la lista por la Tercera Sección electoral X | @Maxi_Bonda1974

Si la elección fuera en este momento, Magario se lleva la victoria por un holgado 46,5%, frente a un 27,7% libertario.

La participación, ¿otra vez la clave?

Este año la participación electoral no dejó de sorprender por sus bajos niveles en comicios locales. El golpe más sorprendente fue quizás en las elecciones porteñas de mayo, donde no se esperaba que se replique la tendencia que venían mostrando los comicios locales en el interior.

CB Consultora también midió la intención de ir a votar de los encuestados. En la Primera Sección solo un 62,9% afirmo que seguramente irá a votar, mientras que en la Tercera Sección el número desciendo a un 59,3%. Un desafío para los aparatos partidarios.

Qué dicen las encuestas sobre el tercer puesto

Siguiendo la primicia de pensar en unas elecciones el día de mañana, los resultados muestran que Julio Zamora se quedaría con un 5,2% y el tercer puesto en la Primera. El intendente de Tigre, ahora en Somos Buenos Aires, aceptó ser parte del armado que comenzó ideando Manes como una fuerza de centro que no quiere mostrarse como "tibia".

En la Tercera Sección el tercer puesto quedaría para la izquierda, con el ya experimentado en elecciones Nicolás del Caño llevándose unos 6,4%. El mediático abogado Mauricio D´Alessandro, que conforma el espacio Potencia de Talerico, lo seguiría por detrás con 4,1%.