Promocionan al fiscal suplente que investigó a los ambientalistas y al defensor de los rugbiers franceses

El Gobierno envió el pliego de cuatro candidatos a fiscal. Entre ellos están el fiscal suplente que investigó los incidentes de Uspallata. También postulan para fiscal al abogado que defendió al los rugbiers franceses que fueron sobreseídos en una causa por abuso y violencia.

El Gobierno envió al Senado el pliego para la designación de cuatro fiscales y cubrir así vacantes que hay en la justicia. En ese grupo hay algunos conocidos por los casos en los que le tocó actuar como abogados o "suplentes" dentro del propio Ministerio Público Fiscal.

Uno de los elegidos por el gobernador Alfredo Cornejo para ser fiscal es Juan Manuel Sánchez. Se trata de un funcionario judicial que ejercía el cargo de fiscal, sin haber pasado por el proceso institucional para ese cargo. Es decir, ejercía como fiscal "suplente", designado interinamente por el procurador Alejandro Gullé. González lleva más de un año en ese rol y tuvo a cargo una causa con muchos matices políticos. Se trata de la investigación ejecutada tras una protesta con incidentes realizada en Uspallata que terminó con ambientalistas detenidos. González imputó a un grupo de ambientalistas como Federico Soria y Mauricio cornejo, pero también habían sido detenidas otras personas. Los delitos de los que estaban acusados eran federales, por lo que luego fueron a parar a esos tribunales. Sí fue condenado Roberto González, pero por un incendio cometido de manera intencional en un local de Uspallata.

Los matices políticos de esa investigación tocaron al intendente Francisco Lopresti, que fue convocado como testigo, y también al Gobierno provincial de manera lateral. Es que Uspallata se convirtió en el epicentro del debate por la minería en Mendoza y el conflicto ocurrió en un acto relacionado con esa actividad y la mina San Jorge. Juan Manuel Sánchez, que ya había rendido y sido parte del proceso para competir por un cargo en la Justicia, fue ponderado por el Gobernador para ser fiscal en la primera circunscripción judicial.

Los rugbiers franceses se encuentran en libertad en la Ciudad de Mendoza Foto: Santiago Tagua/MDZ El defensor de los rugbiers franceses será fiscal, si el Senado avala la propuesta de Cornejo.

El otro candidato conocido en la lista es Pablo Hnatow, quien cobró notoriedad por haber sido abogado patrocinante de los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou. Ambos jugadores fueron denunciados en Mendoza por violencia y abuso. Estuvieron detenidos, fueron investigados y la justicia los sobreseyó. El abogado principal era Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia. Pro Pablo Hnatow era su asistente en Mendoza, pues tenía la matrícula para litigar. El letrado mendocino había tenido un paso por la justicia, también como fiscal interno. En particular fue fiscal interino de Violencia de Género. El exabogado de los rugbiers fue promocionado para ser fiscal de instrucción de la tercera circunscripción judicial, es decir en el Este provincial.