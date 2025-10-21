Profesionales de la salud piden que se equipare el aumento salarial con el que recibió Alfredo Cornejo
Trabajadores nucleados en Ampros exigieron la reapertura de paritarias y el pase a planta de algunos contratados. La protesta por el sueldo del gobernador y la aclaración de su aumento.
Profesionales de la salud nucleados en Ampros realizaron una concentración este martes durante el mediodía en el ingreso a la Ciudad de Costanera y Vicente Zapata, en reclamo por la reapertura de las paritarias. Piden que se les equipare el incremento del 40% que se otorgó a los salarios que perciben el gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios.
El reclamo se implementó en conjunto con el sindicato de empleados judiciales y Fadiunc. En el sur provincial también se concentraron, con las mismas consignas.
Aseguran sufrir el deterioro de sus salarios "desde hace más de 5 años". Claudia Iturbe, secretaria General del gremio, señaló: "La exigencia puntual de hoy es la urgente reapertura de paritaria, además de los pases a planta de más de 2 mil profesionales de la salud que el Ejecutivo emplea en negro".
"Resulta que en durante 2025 el gobernador Alfredo Cornejo y todos los funcionarios del Gobierno de Mendoza van a tener un aumento del 80 por ciento en sus salarios y los profesionales de la salud y el resto de los empleados públicos van a llegar apenas al 28%", agregó.
El incremento del 40% a funcionarios
El gobernador Alfredo Cornejo y los funcionarios del Ejecutivo sí recibieron un incremento del 40%, en medio de la polémica por la reforma del Estatuto del Empleado Público, repudiado desde el sector sindical. Esto se debe a que sus salarios están atados a los incrementos otorgados en el marco de la paritaria de la Administración Central.
El salario de Alfredo Cornejo es el equivalente a dos sueldos de la Clase 13 régimen 5, correspondiente a los cargos de dirección. Sin embargo, en paralelo hubo una unificación de los criterios para el otorgamiento del Fondo Estímulo, que según el Gobierno había generado una distorsión entre el monto que percibían los trabajadores de la misma clase pero de distintos organismos.
El salario del gobernador y el de los funcionarios del Ejecutivo percibieron ese ítem (que antes no cobraban) y recibieron el incremento en el marco de la paritaria, lo que elevó su salario. Sin que eso signifique que se haya otorgado in incremento específico. De hecho, el aumento también incumbe a los legisladores, cuyo sueldo está atado al del gobernador.