Profesionales de la salud piden que se equipare el aumento salarial con el que recibió Alfredo Cornejo

Trabajadores nucleados en Ampros exigieron la reapertura de paritarias y el pase a planta de algunos contratados. La protesta por el sueldo del gobernador y la aclaración de su aumento.

Profesionales de la salud nucleados en Ampros realizaron una concentración este martes durante el mediodía en el ingreso a la Ciudad de Costanera y Vicente Zapata, en reclamo por la reapertura de las paritarias. Piden que se les equipare el incremento del 40% que se otorgó a los salarios que perciben el gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios.

El reclamo se implementó en conjunto con el sindicato de empleados judiciales y Fadiunc. En el sur provincial también se concentraron, con las mismas consignas.

Aseguran sufrir el deterioro de sus salarios "desde hace más de 5 años". Claudia Iturbe, secretaria General del gremio, señaló: "La exigencia puntual de hoy es la urgente reapertura de paritaria, además de los pases a planta de más de 2 mil profesionales de la salud que el Ejecutivo emplea en negro".

"Resulta que en durante 2025 el gobernador Alfredo Cornejo y todos los funcionarios del Gobierno de Mendoza van a tener un aumento del 80 por ciento en sus salarios y los profesionales de la salud y el resto de los empleados públicos van a llegar apenas al 28%", agregó.

El incremento del 40% a funcionarios El gobernador Alfredo Cornejo y los funcionarios del Ejecutivo sí recibieron un incremento del 40%, en medio de la polémica por la reforma del Estatuto del Empleado Público, repudiado desde el sector sindical. Esto se debe a que sus salarios están atados a los incrementos otorgados en el marco de la paritaria de la Administración Central.