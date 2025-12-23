Procesaron a la tesorera de Sur Finanzas en la causa que tiene en la mira a "Chiqui" Tapia

El juez federal Luis Armella procesó a la tesorera de Sur Finanzas y a dos custodios por encubrimiento agravado, tras ser detenidos mientras retiraban computadoras y documentación clave de un galpón en Turdera.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, avanzó en la investigación contra la financiera Sur Finanzas y dictó el procesamiento de tres personas por el delito de encubrimiento agravado. Se trata de la tesorera de la firma y de dos hombres que cumplían funciones de custodia, quienes habían sido detenidos mientras retiraban material sensible de un inmueble en el sur del conurbano bonaerense.

La resolución judicial recayó sobre Micaela Sánchez, responsable del área financiera de la empresa vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, y sobre Sergio Da Silveira y Juan Cervín, ambos identificados como custodios.

Según consta en el expediente, los tres fueron interceptados cuando trasladaban computadoras y documentación desde un galpón ubicado en la localidad de Turdera que pertenecería al titular de la financiera Ariel Vallejo, en un procedimiento que encendió las alarmas de los investigadores.

De acuerdo con la hipótesis de la causa, los equipos informáticos que estaban siendo removidos contenían información clave para la investigación y existía el riesgo de que los datos fueran eliminados para entorpecer el avance judicial. Esa presunción fue determinante para que el magistrado encuadrara la conducta dentro de la figura de encubrimiento agravado.

Si bien el procesamiento implica un avance sustancial en el expediente, Luis Armella resolvió otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria mientras continúa el proceso.