Presupuesto 2026: Martín Menem no logra encauzar la conversación en Diputados y crece la tensión

La comisión de Presupuesto 2026 se volvió a reunir con el faltazo de dos funcionarios clave y los diputados expresaron su malestar.

A pesar de sus reiterados intentos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no logra encauzar la conversación en el Congreso de la Nación. Esta tarde, distintos diputados de la oposición expresaron su malestar en la comisión de Presupuesto y Hacienda por la decisión del Gobierno de no girar los fondos para las leyes de financiamiento universitario, de emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan.

Frente a esto, Nicolás Massot(Encuentro Federal) anticipó que su bloque trabaja en un presupuesto alternativo. Este proyecto de la oposición incluye el financiamiento para estas dos leyes y la de emergencia en Discapacidad, que también ratificó el Congreso a pesar del veto y no recibió los recursos necesarios.

Adelantó que esos proyectos se financiarán con “rentas generales” y detalló que su despacho “tendrá un superávit del 0,9 %, que es menor al inaplicable del Gobierno del 1,5 % del PBI”. “Quiero compartir la preocupación por el conflicto de poderes, que es de una total gravedad, y parece que estos conflictos han llegado para quedarse”, sumó el diputado del bloque de Miguel Pichetto.

Martín Menem necesita encauzar la conversación política en el Congreso de la Nación, una nueva directiva que bajó Karina Milei desde la Casa Rosada hacia los distintos estamentos del Estado nacional. El riojano lo intentó. El lunes encabezó un encuentro con diputados de la oposición dialoguista y funcionarios del Gobierno para trabajar en conjunto en la sanción del Presupuesto 2026. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja se choca de lleno con la realidad cuando ve que el Ministerio de Economía no gira los fondos que corresponden a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo.

Los reclamos por la no aplicación efectiva de las leyes de emergencia En la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de este martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, rechazó que se hayan promulgado las leyes de emergencia sanitaria y de universidades “sin su aplicación efectiva”, y sostuvo que eso es “agregar de facto un mecanismo en la sanción de leyes” contrario a la Constitución Nacional.