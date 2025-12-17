Presupuesto 2026: LLA se impuso en una votación clave y allana el camino para la aprobación de la ley

Live Blog Post

El kirchnerismo explicó por qué votará en contra del Presupuesto 2026

Luego de que Alberto "Bertie" Benegas Lynch (LLA) defendiera el proyecto de La Libertad Avanza, tomó la palabra Victoria Tolosa Paz (UP). "No vamos a convalidar el ajuste y la pérdida de empleo que propone Milei", indicó la exfuncionaria de Alberto Fernández.

"Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial", sumó.

Además, afirmó que con este proyecto, el Gobierno “viene a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”. “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”, subrayó Tolosa Paz.

El bloque que preside Germán Martínez votará en contra del proyecto oficialista, junto con los cuatro diputados del Frente de Izquierda. Sin embargo, con esto no alcanzará para frenar la media sanción del Presupuesto 2026, ya que otra parte de la oposición, como es el bloque Provincias Unidas, se abstendrá.

Igualmente, el Gobierno cuenta con un sólido apoyo del PRO, de la UCR y de los bloques de sellos provinciales para tener el proyecto del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.