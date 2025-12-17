Presenta:
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem
En Vivo

Presupuesto 2026: LLA se impuso en una votación clave y allana el camino para la aprobación de la ley

El Presupuesto 2026 se debate en Diputados. El Gobierno sigue con atención las definiciones del Congreso, en un clima de tensión.

Antonio Riccobene

La Cámara de Diputados le dará media sanción al Presupuesto 2026, cuando termine una maratónica jornada de debate político en el Congreso. El oficialismo espera que alrededor de 135 diputados apoyen el proyecto de la Casa Rosada, que define las últimas modificaciones.

Live Blog Post

El kirchnerismo explicó por qué votará en contra del Presupuesto 2026

Luego de que Alberto "Bertie" Benegas Lynch (LLA) defendiera el proyecto de La Libertad Avanza, tomó la palabra Victoria Tolosa Paz (UP). "No vamos a convalidar el ajuste y la pérdida de empleo que propone Milei", indicó la exfuncionaria de Alberto Fernández.

"Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial", sumó.

Además, afirmó que con este proyecto, el Gobierno “viene a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”. “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”, subrayó Tolosa Paz.

El bloque que preside Germán Martínez votará en contra del proyecto oficialista, junto con los cuatro diputados del Frente de Izquierda. Sin embargo, con esto no alcanzará para frenar la media sanción del Presupuesto 2026, ya que otra parte de la oposición, como es el bloque Provincias Unidas, se abstendrá.

Igualmente, el Gobierno cuenta con un sólido apoyo del PRO, de la UCR y de los bloques de sellos provinciales para tener el proyecto del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.

Live Blog Post

Bertie Benegas Lynch defendió el proyecto oficialista

En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, defendió el proyecto del oficialismo. "Hoy llega al recinto, después de tres intentos, la ‘ley de leyes’; no hay antecedentes de que a un presidente le hayan rechazado tantas veces un presupuesto. Queremos reducir el gasto para luego ir a la baja de impuestos", indicó.

La diputada Julia Strada
La diputada Julia Strada durante la sesión de esta tarde en la Cámara Baja donde se trata la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria.

Live Blog Post

El Gobierno ganó la primera pulseada y no habrá votación de artículo por artículo

En la previa del debate por el Presupuesto 2026, el oficialismo se impuso (con 130 votos afirmativos contra 112 negativos) para que la votación en particular no sea por cada artículo, sino por capítulos. Así, el Gobierno se asegura que la oposición no le desmiembre el proyecto al Gobierno y que las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad se aprueben en conjunto con todo el capítulo en el que están dentro.

Para esto, La Libertad Avanza contó una vez más con el apoyo del PRO, la UCR y de los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca. Este escenario adelanta el clima favorable que tendrá La Libertad Avanza en esta sesión.

Bertie Benegas Lynch en la sesión por el Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria
Bertie Benegas Lynch en la Cámara Baja, donde el oficialismo buscara lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria, tras salir airoso en la primera batalla por los dictámenes

Live Blog Post

Martín Menem consiguió el quórum y empezó la sesión en Diputados

Con 133 diputados presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión para tratar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El oficialismo recibió el apoyo de los diputados que responden a los gobiernos provinciales de Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca.

Se trata de los mismos diputados que el martes firmaron el dictamen del Gobierno en las comisiones. Aunque acompañarán al Gobierno con la aprobación del proyecto, estos mandatarios apuntan a buscar algún beneficio más para su provincia. Así se explica por qué firmaron en disidencia el dictamen de La Libertad Avanza.

Además, cómo era de esperar, el Gobierno recibió el apoyo del PRO y la UCR. Un sector de Provincias Unidas también dio quórum, aunque se sentaron sobre la hora. Una forma de mostrarle al Gobierno de que van a necesitar de ellos para sacar las leyes que quieran.

Live Blog Post

Empiezan a llegar los primeros diputados

A la espera del inicio de la sesión en Diputados, los legisladores de La Libertad Avanza ingresan de a poco al recinto y se ubican en las bancas. Los bloques de la oposición esperarán a que el oficialismo junte el quórum, y luego se sentarían en sus bancas para dar el debate.

Live Blog Post

Se calienta la previa de la sesión por la votación en particular

En la previa de la sesión por el Presupuesto 2026 el oficialismo planteó en la reunión de Labor Parlamentaria que la votación en particular debía ser "capítulo por capítulo". Así, La Libertad Avanza evitaría que la oposición cambie la redacción de los distintos artículos.

Pero esto no fue avalado por la oposición y Martín Menem no consiguió el acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria. Ahora, esto deberá tratarse en el recinto y será la primera discusión áspera en una jornada caliente. Aún así, el bloque libertario está confiado de que ganará las batallas más importantes.

