Presupuesto 2026 en juego: nuevo encuentro entre Diputados y autoridades del Gobierno

Tras un intento fallido, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, vuelve a la Cámara de Diputados para dialogar con los bloques sobre el Presupuesto 2026.

En medio de semanas de intensa actividad en el Congreso, como no se había visto en el período previo a unas elecciones, este lunes se llevará a cabo una reunión clave entre jefes de bancada, diputados de sectores dialoguistas y funcionarios nacionales para abordar el Presupuesto 2026.

El encuentro comenzará a las 9.30 y estará encabezado por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Representando al Poder Ejecutivo participarán Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación.

Quiénes asistirán en Diputados Entre los legisladores confirmados se encuentran Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero (PRO), Rodrigo de Loredo y Martín Tetaz (UCR), Martín Arjol (Liga del Interior) y Paula Oliveto (Coalición Cívica).

La presencia de Guberman en la Cámara baja se produce luego de un intento frustrado el pasado 1 de octubre, cuando su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda terminó abruptamente tras retirarse con su comitiva del Ministerio de Economía debido a los gritos antisemitas de la diputada Vilma Ripoll.