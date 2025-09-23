Presuntas coimas en la Andis: se revelaron documentos que prueban cuál fue la estrategia de Diego Spagnuolo

La investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza de manera acelerada y se expone un nuevo elemento clave que compromete directamente al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo .

Según un informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) , Spagnuolo habría manipulado un celular para eliminar pruebas antes de que la Justicia avanzara con un allanamiento en su domicilio.

De acuerdo al documento, al que accedió TN, el exfuncionario entregó un iPhone 16 Pro Max que comenzó a registrar actividad recién el 21 de agosto de 2025 , apenas 24 horas antes del operativo judicial. Ese mismo día, el dispositivo se vinculó a una red WiFi correspondiente al country donde reside Diego Spagnuolo , lo que para los investigadores confirma que él mismo llevó adelante la maniobra.

A las 15.43 de ese día , el teléfono fue sincronizado con WhatsApp sin respaldo de seguridad en iCloud, lo que derivó en la reinstalación de la aplicación pero sin recuperar las conversaciones anteriores ni los archivos previamente almacenados. De esta manera, todos los chats previos quedaron fuera del alcance de la Justicia.

El peritaje oficial señaló: "Restauración sin backup, dejando afuera descarga de mensajería anterior resguardada en la copia de seguridad de iCloud". Además, el celular se conectó de inmediato a al menos ocho grupos de WhatsApp, lo que revelaría que Diego Spagnuolo adaptó el nuevo dispositivo para seguir operando con normalidad tras borrar su historial.

Fuentes judiciales aseguraron a TN que se trató de una maniobra deliberada de ocultamiento de pruebas: "La Justicia está segura de que Spagnuolo entregó un celular que no era el suyo habitual. El cambio de equipo y la limpieza previa del historial fueron medidas preventivas ante el inminente allanamiento".

Con este informe técnico en la causa, la situación judicial del exdirector de la Andis se agrava, ya que los investigadores consideran probado que intentó entorpecer el trabajo de la Justicia.