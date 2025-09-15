El radical cambio en la vida de Eduardo Kovalivker tras el escándalo de las supuestas coimas

El escándalo de corrupción dentro de la Andis puso sobre la mesa varios nombres de la familia Kovalivker, entre ellos Eduardo quien además se dedica a la escritura.

El escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) generó una repercusión directa en la vida pública de Eduardo Kovalivker, el patriarca de los laboratorios Suizo Argentina. Tras la polémica, el empresario decidió privatizar su cuenta de Instagram, ocultando la "vida fastuosa y su pasión por el erotismo" que solía ostentar en sus redes sociales.

Hasta hace poco, el perfil de Eduardo Kovalivker en Instagram (@eduardokovalivker) era un escaparate abierto a su estilo de vida y sus intereses personales, combinando su faceta como poeta con imágenes que reflejaban su gusto por el lujo y contenido explícitamente erótico. Según pudo saber Noticias Argentinas, el cambio a una cuenta privada, que ahora requiere una solicitud para acceder a sus 81 publicaciones y 2360 seguidores, sugiere un intento de resguardarse de la exposición pública en medio de la controversia.

Sin embargo, el empresario tiene un segundo perfil. En @eduardokovalivkerpoesta promociona su otra faceta: la de la escritura. Allí se puede hacer un repaso de toda su obra y hasta acceder a su página web personal www.ekescritor.com.

kovalivker

La denuncia por corrupción en Andis, que cobró relevancia mediática, puso en el ojo de la tormenta a varios funcionarios y figuras cercanas al Gobierno. Eduardo Kovalivker, quien también ha sido asociado con el escándalo, parece haber optado por el hermetismo digital como respuesta a la creciente atención.